पूर्व पुलिसकर्मी बना कातिल, 36 सेकेंड के वीडियो में पत्नी-बेटी के डबल मर्डर का सनसनीखेज राज
घटना वाले दिन विवाद इतना बढ़ा कि उसने टंगिया से पत्नी पर हमला कर दिया. बीच-बचाव में आई बेटी भी हैवानियत का शिकार हुई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 1, 2026 at 11:03 PM IST
रायपुर: सेमरिया गांव में रिश्तों का ऐसा खूनी अंत हुआ, जिसने पूरे शहर को दहला दिया. कभी पुलिस की वर्दी पहन चुका पूर्व पुलिसकर्मी, अब अपनी ही पत्नी और सौतेली बेटी का कातिल बन गया. डबल मर्डर के बाद सामने आया 36 सेकेंड का वीडियो इस केस को और रहस्यमयी बना रहा है. सवाल यही कि क्या यह सिर्फ शक का नतीजा था, या पूर्व पुलिसकर्मी के दिमाग में पहले से कोई खौफनाक प्लान चल रहा था?
वर्दी छोड़ने के बाद खूनी बन गया पूर्व कांस्टेबल
विधानसभा थाना क्षेत्र के सेमरिया गांव में रहने वाला गुलाब साहू पहले पुलिस विभाग में कांस्टेबल रह चुका था. नौकरी छूटने के बाद वह मार्केटिंग लाइन में काम कर रहा था. पुलिस जांच में सामने आया कि घरेलू विवाद और पत्नी के चरित्र पर शक के चलते वह लंबे समय से तनाव में था. घटना वाले दिन सुबह विवाद इतना बढ़ा कि उसने टंगिया से पत्नी पर हमला कर दिया. बीच-बचाव में आई 21 वर्षीय सौतेली बेटी भी उसकी हैवानियत का शिकार हो गई.
36 सेकेंड के वीडियो ने बढ़ाया सस्पेंस
इस डबल मर्डर केस की सबसे सनसनीखेज कड़ी है आरोपी का 36 सेकेंड का वीडियो. वीडियो में वह दावा करता है कि किराएदार ने उसकी पत्नी को घर, गाड़ी और पैसे का लालच देकर उसके खिलाफ कर दिया था. आरोपी कह रहा है कि मां-बेटी उसे घर से निकालने की बात करती थी और लगातार मानसिक प्रताड़ना देती थी. इसी टॉर्चर से तंग आकर उसने दोनों की हत्या कर दी. अब यही वीडियो पुलिस जांच की सबसे अहम कड़ी बन गया है.
डबल मर्डर के बाद सीधे थाने पहुंचा
इस केस में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हत्या के बाद आरोपी भागा नहीं, बल्कि सीधे विधानसभा थाने पहुंच गया. उसने खुद सरेंडर करते हुए हत्या की बात कबूल की और पूरा घटनाक्रम पुलिस को बताया. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. अब इस केस में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरोपी ने पूर्व पुलिसकर्मी होने के कारण सबूतों और कानूनी प्रक्रिया को समझते हुए यह कदम उठाया? क्या 36 सेकेंड का वीडियो पहले से बनाई गई सफाई है, या सचमुच घरेलू विवाद ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया? पुलिस तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल डेटा और वीडियो की फॉरेंसिक जांच कर रही है. जल्द ही इस डबल मर्डर की पूरी परतें खुल सकती हैं.
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