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बिहार में डबल मर्डर..कुख्यात प्रभात चौधरी और सन्नी को अपराधियों ने गोलियों से भूना

समस्तीपुर में अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर कुख्यात प्रभात चौधरी और उसके साथी सन्नी की हत्या कर दी.

samastipur double murder
समस्तीपुर में डबल मर्डर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 8, 2026 at 7:28 AM IST

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समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले के चकमेहसी थाना क्षेत्र के नामापुर गांव में मंगलवार की देर रात भीषण डबल मर्डर की वारदात सामने आई है. यहां बाइक पर सवार होकर आए करीब 8-10 अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर इलाके के चर्चित प्रभात चौधरी और उसके दोस्त सन्नी कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी.

मौके पर ही दोनों की मौत: अंधाधुंध गोलीबारी की इस सनसनीखेज घटना में दोनों युवकों को संभलने का मौका नहीं मिला और गोली लगते ही उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया. मृत प्रभात चौधरी चकमेहसी थाना क्षेत्र के नीमा चकहैदर का निवासी था, जबकि उसका साथी सन्नी कुमार बेलसंडी गांव का रहने वाला बताया गया है.

samastipur double murder
मंगलवार की रात घटनास्थल पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

पुल के पास घात लगाकर हमला: पिता संजय चौधरी के अनुसार प्रभात को किसी का फोन आने के बाद प्रभात तीन सहयोगियों के साथ स्कॉर्पियो से बागमती नदी के नामापुर दरियापुर मिलने गया था. वहां नदी के पुल के पास पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने गोलियों की बौछार कर दी. प्रभात को सिर में सन्नी को पीठ में गोली लगी. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए. प्रभात के अन्य साथी भी वहां से भाग निकले.

पिता ने लगाया साजिश का आरोप: मृतक प्रभात के पिता संजय चौधरी ने बताया कि उनका बेटा शाम करीब सात बजे किसी काम से घर से निकला था. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे को पूरी प्लानिंग के साथ फोन करके बुलाया गया था. इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है. चकमेहसी थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी की माने तो फिलहाल इस हत्या के सही कारणों का पता नही चल सका है.

samastipur double murder
समस्तीपुर में डबल मर्डर (ETV Bharat)

"प्रभात को साजिश के तहत फोन करके बुलाया गया था. साल 2023 में भी कोर्ट परिसर में उस पर जानलेवा हमला हुआ था. इस मामले में दो पुलिस पदाधिकारी सस्पेंड भी हुए थे. इसबार उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गयी." -संजय चौधरी, प्रभात के पिता

शराब तस्करी और वर्चस्व की रंजिश: प्रभात चौधरी पर अवैध शराब की तस्करी और आर्म्स एक्ट जैसे कई गंभीर मामले दर्ज थे. सदर डीएसपी-2 संजय कुमार के अनुसार 26 अगस्त 2023 को समस्तीपुर कोर्ट में गवाही के दौरान भी प्रभात पर फायरिंग हुई थी. उस घटना के मास्टरमाइंड आरजेडी नेता रामबाबू राय को पुलिस ने जेल भेजा था. प्रभात एक साल पहले ही जेल से छूटा था. आशंका है कि शराब के अवैध कारोबार में पैसों के लेनदेन या इलाके में वर्चस्व कायम करने की पुरानी रंजिश के कारण ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया है.

"नामापुर दरियापुर में घटना हुई है. दो गोली मारी गयी है. घटना को लेकर परिवार की ओर से कोई आवेदन नहीं मिला है. पुलिस अपने स्तर से घटना की जांच की जा रही है. प्रभात के अपने गिरोह थे, जिससे अलग होकर कुछ लोगों ने अपना गैंग बनाया था. आरोपी के बारे में पता लगाया जा रहा है." -संजय कुमार, सदर डीएसपी-2 समस्तीपुर

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