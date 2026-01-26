बिहार में 2 प्रॉपर्टी डीलरों की गोली मारकर हत्या, ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला इलाका
डबल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई. घर से बुलाकर दो प्रॉपर्टी डीलरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पढ़ें खबर
Published : January 26, 2026 at 6:23 PM IST
रोहतास : बिहार में इन दिनों क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है. पुलिस के लाख दावों के बावजूद आपराधिक वारदात थम नहीं रहे हैं. सूबे में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है. ताजा मामला बिहार के सासाराम का है. जहां डबल मर्डर की वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है.
दो लोगों की गोली मारकर हत्या : मिली जानकारी के मुताबिक सासाराम के मुफस्सिल थाना के डुमरिया गांव में आपसी रंजिश में दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मृतकों की पहचान तिलौथू के उचैला गांव निवासी 45 वर्षीय रुपेश सिंह एवं तिलौथू निवासी विनय प्रजापति के रूप में हुई है. घटना के संबंध में बताया जाता है कि दोनों मृतक जमीन के कारोबार से जुड़े हुए थे.
मारी गई 10 से 12 गोलियां : बताया जाता है कि रविवार शाम को किसी विवादित जमीन को लेकर पंचायत बुलाया गया था. इस दौरान दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. जानकारी के अनुसार कई चक्र गोलियां चलाई गई. मृतकों को 10 से अधिक गोली मारी गई है.
एक्शन में पुलिस : बड़ी वारदात की सूचना मिलते ही रोहतास के एसपी रौशन कुमार मौके पर पहुंच गए तथा दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेजा गया. एसपी ने बताया कि एफएसएल टीम घटनास्थल की जांच कर रही है. परिजनों का कहना है कि एक कुख्यात अपराधी ने इन दोनों की हत्या की है.
''डुमरिया गांव में पप्पू सिंह नामक एक व्यक्ति द्वारा दो प्रॉपर्टी डीलरों की गोली मारकर हत्या करने की बात सामने आई है, जिसकी जांच चल रही है. पप्पू सिंह का आपराधिक इतिहास है. दोनों लोग जिस वाहन से गांव गए थे, उसी वाहन से दोनों का शव प्राप्त हुआ है. पुलिस हर बिंदुओं पर गहनता से जांच कर रही है. आरोपी पप्पू सिंह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है.''- रौशन कुमार, एसपी, रोहतास
पंचायती के दौरान वारदात : बताया जाता है कि सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में बीच पंचायती चल रही थी. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच गरमा गरम बहस हुई और फिर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के दो लोगों को गोली मार दी, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. इनके शरीर पर 5 और 7 गोलियों के निशान मिले हैं.
'घर से बुलाकर मार डाला' : मृतक के परिजनों के अनुसार, डुमरिया गांव निवासी पप्पू सिंह ने दोनों लोगों को एक जमीन के मामले में फोन करके गांव बुलाया था, जहां उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई. हालांकि परिजनों ने किसी भी पूर्व के विवाद से इनकार किया है. वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए रोहतास एसपी रौशन कुमार के साथ सासाराम, मुफस्सिल थाने एवं आसपास के कई थानों की पुलिस भी पहुंच गई. गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है.
बिहार के रोहतास में ट्रिपल मर्डर, महिला ने पति, ससुर और देवर को मार डाला