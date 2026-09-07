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बिहार में डबल मर्डर, लिव-इन में रह रहे कपल की गोली मारकर हत्या

रोहतास में लीव-इन में रह रहे कपल की गोली मारकर हत्या कर दी गयी. अपराधियों ने घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया. रिपोर्ट-रवि कुमार

Double murder in Rohtas
रोहतास में घटनास्थल पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 7, 2026 at 11:09 AM IST

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रोहतास: बिहार के रोहतास में डबल मर्डर की घटना सामने आयी है. घटना जिले के सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेदा गांव की है. रविवार की देर रात हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर एक महिला समेत दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी. इस दोहरे हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. दोनों कई सालों से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. घटना की रात भी दोनों साथ में ही थे, इसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया. सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन कर रही है.

लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे कपल

युवक अविवाहित था और पिछले कई वर्षों से महिला के साथ रह रहा था. महिला के बच्चे भी उनके साथ ही रहते थे. देर रात अचानक गोली चलने की आवाज के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए.

महिला के बेटे ने अपराधी को भागते हुए देखा

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल से गोली का खोखा बरामद किया है. इसके अलावा वारदात से जुड़े अन्य साक्ष्यों को भी जुटाने लगी हुई है. मृतक महिला के बेटे ने बताया कि घटना के बाद उसने एक अपराधी को मौके से भागते हुए देखा था. हालांकि रात का अंधेरा अधिक होने के कारण वह अपराधी की पहचान नहीं कर सका. बेटे के बयान के आधार पर पुलिस घटना के क्रम और अपराधियों की पहचान को लेकर जानकारी जुटा रही है.

Double murder in Rohtas
लीव-इन में रह रहे कपल की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)

"घटना इतनी अचानक हुई कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला. गोली चलने के बाद जब परिवार के लोगों को घटना की जानकारी हुई, तब तक अपराधी वहां से फरार हो चुके थे."- मृतक महिला का बेटा

घटनास्तल पर पहुंचे रोहतास एसपी

दोहरे हत्याकांड की जानकारी मिलते ही रोहतास के एसपी मिस्टर राजभी घटनास्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया. वहीं पुलिस अधिकारियों से घटना के संबंध में जानकारी ली. एसपी के निर्देश पर पुलिस की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ ही हत्या के कारणों और अपराधियों की पहचान को लेकर जांच शुरू कर दी है.

क्या कहते हैं एसपी

एसपी मिस्टर राज ने प्रारंभिक जांच के आधार पर बताया कि घटना के पीछे पुरानी रंजिश की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है. पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है. फिलहाल SIT का गठन किया गया है. हत्या की वास्तविक वजह क्या है और वारदात में कौन-कौन लोग शामिल थे, इसका खुलासा पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा. FSL की टीम भी बुलाई गई है जल्द ही कांड का उद्भेदन कर लिया जाएगा.

एसपी मिस्टर राज (ETV Bharat)

"पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है. साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि मृतक महिला और शख्स का किसी व्यक्ति से पूर्व में विवाद या दुश्मनी तो नहीं थी. वारदात से पहले और बाद में इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है."-मिस्टर राज, एसपी, रोहतास

डबल मर्डर से दहशत

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे. इधर, दो लोगों की एक साथ हत्या की घटना के बाद बेदा और आसपास के इलाके में लोगों के बीच भय का माहौल है.

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