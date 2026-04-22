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बिहार में डबल मर्डर, बंद कमरे में मां-बेटी की गला मरोड़ कर हत्या

नालंदा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गयी. कमरे से मां-बेटी का शव मिला है. दोनों की गला मरोड़ कर हत्या की गयी है.

double murder in nalanda
बिहारशरीफ सदर अस्पताल में मृतका के परिजन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 22, 2026 at 11:47 AM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा में डबल मर्डर की घटना सामने आई है. मामला खुदागंज सहायक थाना के जेठऊना गांव का है, जहां मंगलवार की देर रात मां-बेटी की हत्या कर दी गई. कमरे से मां-बेटी का शव मिला है. दोनों के गले पर निशान मिलने से यह स्पष्ट है कि गला दबाकर हत्या की गई है. पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड में पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

मैट्रिक में प्रथम आई थी बेटी: मृतकों की पहचान संजय कुमार की 28 वर्षीय पत्नी सनीसा देवी और उनकी 14 वर्षीय पुत्री स्नेहा कुमारी के रूप में की गई है. स्नेहा कुमारी ने इसी वर्ष मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से सफलता हासिल की थी. गया जिले के बेलागंज निवासी मृतका की बहन सोनी देवी को गोतिया के लोगों ने फोन पर घटना की सूचना दी. जब परिजन मौके पर पहुंचे, तो कमरे के अंदर मां-बेटी का शव पड़ा हुआ था.

"हमें सूचना मिली कि बहन बेहोश पड़ी है, जब हम पहुंचे तो दोनों का शव बिछावन पर पड़ा था. गले पर निशान है, जिससे साफ है कि दोनों की गला दबाकर हत्या की गई है. हत्या किसने और क्यों की, इसकी जानकारी हमें नहीं है." -सोनी देवी, मृतका के रिश्तेदार

नालंदा में डबल मर्डर (Etv Bharat)

गर्दन मरोड़कर हत्या की आशंका: घटना की सूचना पाकर पहुंची हिलसा अनुमंडलीय पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है. परिजनों का आरोप है कि दोनों की गर्दन मरोड़कर हत्या की गई है. उन्होंने आशंका जताई है कि संपत्ति के लालच में इस वारदात को अंजाम दिया गया है. दूसरी ओर, ग्रामीणों के बीच यह भी चर्चा है कि मृतका का पति मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता है.

छानबीन में जुटी पुलिस: हिलसा के डीएसपी कुमार ऋषिराज ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला गला दबाकर हत्या का प्रतीत होता है. पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा.

"पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच में जुटी है और जल्द ही मामले का उद्भेदन करने का दावा कर रही है. फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड की मदद से भी मामले की जांच कराई जा रही है, जिसके तहत कई साक्ष्य संकलित किए गए हैं." - कुमार ऋषिराज, डीएसपी, हिलसा

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