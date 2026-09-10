बिहार में डबल मर्डर, देवर-भाभी की चाकू गोदकर हत्या
मोतिहारी में पानी गिराने को लेकर खूनी खेल! कहासुनी के बाद चाकूबाजी, देवर-भाभी की मौत. रिपोर्ट- रोहित राज.
Published : September 10, 2026 at 1:02 PM IST
मोतिहारी : बिहार के मोतिहारी में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई. सड़क पर पानी गिराने जैसी मामूली बात खूनी संघर्ष में बदल गई. पताही थाना क्षेत्र की जिहुली पंचायत के जमुनी टोला गांव में पानी गिराने को लेकर दो पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई.
देवर-भाभी की चाकू गोदकर हत्या
इस दौरान धारदार हथियार से हमला किए जाने का आरोप है. घटना में तीन लोग घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल मरीना खातून (35) और जमील अख्तर (36) की मोतिहारी सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं, घायल मोहसीन अख्तर (40) का इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है. दोनों मृतक आपस में देवर-भाभी बताए जा रहे हैं.
क्या है पूरा मामला?
बताया जा रहा है कि जमुनी टोला गांव में संजय सिंह के घर के समीप सड़क पर पानी गिराने को लेकर बुधवार देर शाम को विवाद शुरू हुआ. आरोप है कि मोहसीन अख्तर सड़क पर पानी गिरा रहे थे. इसी दौरान संजय सिंह ने उन्हें सड़क पर पानी गिराने से मना किया. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए.
हमले में तीन लोग हुए घायल
आरोप है कि कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई और इसी दौरान धारदार हथियार से हमला किया गया. हमले में मरीना खातून, जमील अख्तर और मोहसीन अख्तर घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए पताही पीएचसी पहुंचाया गया.
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही पुलिस
प्राथमिक उपचार के बाद मरीना खातून और जमील अख्तर की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें मोतिहारी सदर अस्पताल रेफर कर दिया. सदर अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया. घटना की सूचना मिलने पर पताही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. दो लोगों की मौत के बाद पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है.
''घटना में तीन लोग घायल हुए थे. दो गंभीर घायलों को सदर अस्पताल रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है. गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है.''- बबन कुमार, पताही थानाध्यक्ष
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