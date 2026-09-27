बिहार में पेशाब करने के विवाद में खूनी संघर्ष, महिला और गर्भस्थ शिशु की मौत
मोकामा में नाली विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में एक बुजुर्ग महिला और एक गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई. रिपोर्ट- महमूद आलम
Published : September 27, 2026 at 3:35 PM IST
पटना: बिहार के मोकामा में पेशाब करने के विवाद में हत्या का मामला सामने आया है. घटना राजधानी पटना के बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत पचमहला थाना क्षेत्र के बाहापर गांव की है. नाली में बच्चे के पेशाब करने के मामूली विवाद में शनिवार देर शाम खूनी संघर्ष हो गया. दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के बाद एक पक्ष के लोगों ने घर पर हमला कर दिया.
इस घटना में शनिवार शाम को सास शांति देवी की मौत हो गई थी. वहीं रविवार को इलाज के दौरान बहू के गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई. मारपीट के दौरान पेट में चोट लगने से गर्भस्थ शिशु ने दम तोड़ दिया. डॉक्टर ने ऑपरेशन कर मृत बच्चे को बाहर निकाला. पीड़ित महिला की हालत भी गंभीर बनी हुई है.
चार दिन पहले शुरू हुआ था विवाद
घटना के संबंध में पीड़ित सुजीत कुमार ने बताया कि चार दिन पहले मृतका के घर का बच्चा नाली में पेशाब कर रहा था. तभी पड़ोसी ने उसे देख लिया और मना किया. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक हुई और विवाद मारपीट तक पहुंच गया. इसके बाद ग्रामीणों के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ और दोनों के बीच सुलह करा दी गई.
"आरोपी पक्ष के मन में रंजिश बनी रही. शनिवार की शाम को इसी बात को लेकर विवाद फिर से बढ़ गया. आरोपी ने अपने दामाद, बेटी सहित अन्य लोगों को बुला लिया. इसके बाद आरोपियों ने कुल्हाड़ी, कुदाल और लोहे के धारदार हथियार से पीड़ित परिवार पर अचानक हमला कर दिया. इस हिंसक हमले में बुजुर्ग महिला शांति देवी की मौके पर ही मौत हो गई." -सुजीत कुमार, पीड़ित परिवार
चार लोग गंभीर रूप से घायल
इस खूनी खेल में परिवार के चार अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं. घायलों की पहचान आरती देवी, फूलों देवी, महेश मिस्त्री और विपुल शर्मा के रूप में हुई है. घायलों में दो महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. सभी का इलाज रेफरल अस्पताल, बड़हिया में चल रहा है. इसी दौरान शांति देवी की बहू के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गयी.
आक्रोशित ग्रामीणों ने एनएच-80 किया जाम
घटना से गुस्साए मृतका के परिजन और स्थानीय ग्रामीण सड़क पर उतर आए. ग्रामीणों ने एनएच-80 को पूरी तरह जाम कर दिया. इसके कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई. हाईवे पर यातायात बाधित होने से राहगीर घंटों परेशान रहे. ग्रामीण आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे.
सड़क जाम की सूचना मिलते ही हाथीदह सर्किल इंस्पेक्टर राजीव कुमार, पचमहला थानाध्यक्ष विनोद कुमार, सहायक थानाध्यक्ष संजीत कुमार और मरांची थानाध्यक्ष रोशन कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर करीब तीन से चार घंटे बाद जाम समाप्त कराया. इस दौरान चार आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है.
"पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने चार आरोपियों को तत्काल हिरासत में ले लिया है. गांव में एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात है. पूछताछ और घटना की जांच के आधार पर कार्रवाई होगी." -राजीव कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर हाथीदह, पटना
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