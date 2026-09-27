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बिहार में पेशाब करने के विवाद में खूनी संघर्ष, महिला और गर्भस्थ शिशु की मौत

घटना के बाद पुलिस थाने में लोगों को समझाते पदाधिकारी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के मोकामा में पेशाब करने के विवाद में हत्या का मामला सामने आया है. घटना राजधानी पटना के बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत पचमहला थाना क्षेत्र के बाहापर गांव की है. नाली में बच्चे के पेशाब करने के मामूली विवाद में शनिवार देर शाम खूनी संघर्ष हो गया. दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के बाद एक पक्ष के लोगों ने घर पर हमला कर दिया.