मिर्जापुर में डबल मर्डर; सौतेले बेटे ने मां-भाई को धारदार हथियार से मार डाला, महिला का शव नहर में मिला

मिर्जापुर में डबल मर्डर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मिर्जापुर : जिले में मड़िहान इलाके में मां और बेटे की धारदार हथियार से हत्या की गई है. हत्या को अंजाम सौतेले बेटे ने संपत्ति विवाद में दिया. बेटे का शव घर में मिला जबकि, मां का शव नहर से पुलिस ने बरामद किया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मिर्जापुर में डबल मर्डर (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस के मुतबिक, मां और बेटे की धारदार हथियार से हत्या सोते समय सोमवार की रात की गई है. इसके बाद आरोपी ने मां का शव नहर में फेंक दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची तो बेटे का शव घर से बरामद हुआ. पुलिस ने बताया कि मड़िहान बाजार के आयुष गुप्ता (32) और उनकी मां ऊषा गुप्ता (62) रात में घर के बरामदे में सोए थे. आधी रात ऊषा का सौतेला बेटा राहुल पहुंचा और दोनों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. इसमें मां-बेटे की मौत हो गई. राहुल ने मां का शव घर से लगभग दो सौ मीटर दूर नहर में ले जाकर फेंक दिया.