मैनपुरी में डबल मर्डर, घर में सो रहे पति-पत्नी के सिर में गोली मारी, 18 फरवरी को थी बेटे की शादी

पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. घर से नकदी और कीमती सामान गायब है.

मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की.
मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 6:17 PM IST

Updated : January 27, 2026 at 7:09 PM IST

मैनपुरी : बरनाहल थाना क्षेत्र में सोमवार रात पति-पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. दोनों के माथे पर गोली मारी गई है. बदमाश घर में रखी नकदी व जेवरात लूटकर फरार हो गए. मंगलवार सुबह हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस लूट के बाद मर्डर की आशंका जता रही है. दंपति के छोटे बेटे की 18 फरवरी काे बारात जानी थी. वारदात के समय घर में सिर्फ दंपति थे. बेटे घर से बाहर थे.

ग्राम फूलपुर के रहने वाले महेश चंद्र शाक्य और उनकी पत्नी अनीता रात के समय अपने घर में अलग-अलग कमरों में सो रहे थे. इसी दौरान बदमाशों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया. बदमाशों ने पहले पति और फिर पत्नी के सिर में गोली मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद बदमाशों ने अलमारी और बक्सों को तोड़कर खंगाल डाला. सुबह घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा मिला, जिससे साफ है कि लूटपाट की गई है.

पुलिस कर रही मामले की जांच. (Video Credit; ETV Bharat)

डबल मर्डर की जानकारी होते ही पैक्सपेड मंत्री प्रेम सिंह सकते मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि जल्द ही पुलिस प्रशासन मामले का खुलासा करेगी. पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने बताया, सूचना मिलते ही बरनाहल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. जांच करने के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने साक्ष्य जुटाए हैं. शुरुआती जांच में लूट के इरादे से की हत्या करना लग रहा है. हालांकि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. संदिग्धों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं.

महेश चंद्र शाक्य के भाई राम लखन ने बताया, 18 फरवरी को भतीजे की शादी होनी थी, जिसके लिए नकदी और जेवरात इकट्ठा किए गए थे. पांच लाख के जेवर भी दो दिन पहले बनवाकर लाये थे. बदमाश कीमती सामान लूटकर ले गए. घर में पहले भी दो या तीन बार चोरी का प्रयास किया गया था.

Last Updated : January 27, 2026 at 7:09 PM IST

