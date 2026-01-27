ETV Bharat / state

मैनपुरी में डबल मर्डर, घर में सो रहे पति-पत्नी के सिर में गोली मारी, 18 फरवरी को थी बेटे की शादी

मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की. ( Photo Credit; ETV Bharat )