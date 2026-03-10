ETV Bharat / state

लखनऊ में डबल मर्डर; मां को टब में डुबोकर मारा, दिव्यांग बेटे का कस दिया गला

मोहनलालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सिसेंडी कस्बे में हुई सनसनीखेज वारदात. पुलिस के पास कोई सुराग नहीं.

लखनऊ में मां-बेटे की हत्या.
लखनऊ में मां-बेटे की हत्या. (Photo Credit : Lucknow Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 9:32 AM IST

लखनऊ : मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के सिसेंडी कस्बे में सोमवार रात अज्ञात बदमाशों का कहर मां और उसके दिव्यांग बेटे पर टूटा. बदमाशों ने महिला को पानी के टब में डुबोकर मार डाला और बेटे की गला कसकर हत्या कर दी. दोहरे हत्याकांड की खबर फैलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम के घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. हालांकि पुलिस अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है. दोहरे हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है.

इंस्पेक्टर मोहनलालगंज अरविंद कुमार ने बताया ​कि घटना सिसेंडी कस्बे में मिनी सचिवालय के पास की है. यहां पर मां-बेटे की हत्या की सूचना मिली थी. पुलिस टीम की जांच में शबनम (45) और उसके बेटे शादाब (18) की हत्या की बात सामने आई. महिला का शव बाथरूम के टब में डूबा मिला और शादाब का शव कमरे में पड़ा था. शादाब नेत्रों से दिव्यांग है.




पड़ोसी परिजनों से पता चला कि ​शबनम की मां रेशमा के पति की मृत्यु कोरोना काल में हो गई थी. ​रेशमा की इकलौती बेटी शबनम थी. जिसकी शादी काकोरी में हुई थी. ​वर्तमान में शबनम अपने बेटे के साथ सिसेंडी में रहती थी. शबनम घर पर ही मसाला पुड़िया की दुकान चलाती थी. फॉरेंसिक टीम ने घर के भीतर से फिंगरप्रिंट्स आदि वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं. डॉग स्क्वायड की मदद भी ली गई, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला है.

इंस्पेक्टर अरविंद कुमार के मुताबिक ​लूट, रंजिश समेत कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है. आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे थे. महिला के रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है. जल्द ही तफ्तीश का नतीजा निकलेगा और वारदात का पर्दाफाश किया जाएगा.

