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लोहरदगा में डबल मर्डर! बेटे ने पिता और पत्नी को उतारा मौत के घाट, मासूम बेटी को भी नहीं बख्शा

लोहरदगा: जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के सेंगरा टोली गांव में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. एक सनकी युवक ने अपने ही परिवार पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया. इस घटना में युवक के पिता सुरेंद्र उरांव और पत्नी सुजाता उरांव की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, उसकी तीन वर्षीय मासूम बेटी रेयांशी कुमारी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई है.

घटना की सूचना मिलते ही भंडरा थाना प्रभारी मनोज गुप्ता दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने खून से लथपथ मासूम बच्ची को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडरा पहुंचाया. जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया. फिलहाल बच्ची जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है.

घटनास्थल पर मौजूद लोग (ETV BHARAT)

इधर, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संदीप उरांव को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि इससे पहले पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. आरोपी ने घटना को अंजाम देने के बाद अपने आप को घर में बंद कर लिया था. पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा है. हालांकि हत्या के पीछे के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है.