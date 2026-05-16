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लोहरदगा में दोहरे हत्याकांड से मची सनसनी, शख्स ने लोहे के सरिये से मां और पत्नी की बेरहमी से कर दी हत्या

लोहरदगा में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गए है. एक शख्स ने अपनी मां और पत्नी की हत्या कर दी है.

Double murder in Lohardaga
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 16, 2026 at 8:05 PM IST

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लोहरदगा: जिले के भंडरा थाना क्षेत्र अंतर्गत धनामुंजी गांव में शनिवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. मड़वा उरांव नाम के व्यक्ति ने अपने ही घर में लोहे के सरिये से अपनी 80 वर्षीय मां रुपी उरांव और 45 वर्षीय पत्नी सोमरी उरांव को सिर पर वार कर बेरहमी से मार डाला.

अचानक किया हमला

मड़वा उरांव अपनी पत्नी सोमरी के साथ आम के बगीचे से आम तोड़कर घर लौटा ही था कि अचानक किसी बात पर उत्तेजित हो गया और लोहे के सरिये से पहले अपनी मां तथा फिर पत्नी पर लगातार वार कर दिए. दोनों ही मौके पर ही मौत हो गई.

आरोपी की मानसिक स्थिति खराब

पुलिस के अनुसार, हत्याकांड के पीछे आरोपी की मानसिक स्थिति मुख्य वजह हो सकती है. घटना से मात्र एक सप्ताह पहले मड़वा उरांव के भतीजे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. इसके बाद से वह अजीब हरकतें करने लगा था. छह माह पहले भी उसका इलाज रांची के रिनपास अस्पताल में कराया गया था.

पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई

सूचना मिलते ही भंडरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. हत्यारे मड़वा उरांव को घटनास्थल से ही लोहे के सरिये के साथ गिरफ्तार कर लिया गया.

एसपी ने क्या कहा

लोहरदगा के पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने कहा, “बेटे ने अपनी पत्नी और मां की हत्या की है. हत्या के पीछे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.”

घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है. स्थानीय लोग इस घटना से बेहद सदमे में हैं. पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है.

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लोहरदगा में दोहरा हत्याकांड
लोहरदगा में हत्या
लोहरदगा भंडरा थाना
DOUBLE MURDER IN LOHARDAGA

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