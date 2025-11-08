ETV Bharat / state

कोटा में डबल मर्डर: महिला और उसकी 8 वर्षीय बेटी की हत्या, पति दोनों को लेकर पहुंचा था अस्पताल...तब हुआ खुलासा

कोटा में डबल मर्डर ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

कोटा : शहर के आरकेपुरम थाना इलाके में शुक्रवार को डबल मर्डर का मामला सामने आया है. जिसमें 32 वर्षीय महिला और उसकी 8 वर्षीय बेटी की हत्या हुई है. इस घटना का खुलासा भी महिला के पति के घर पर आने के दौरान हुआ है. इसके बाद वह दोनों को अस्पताल लेकर गया था, जहां पर चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम और आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए. एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया है. एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि मृतक ज्योति वैष्णव और उसकी बेटी आरके पुरम थाना इलाके के नया गांव के आंवली रोजड़ी में किराए में रहते थे. उसका पति भगवान वैष्णव ने बताया कि वह निजी अस्पताल में नर्सिंग कर्मी है. प्रारंभिक तौर पर भगवान वैष्णव का कहना है कि वह जब शुक्रवार रात 8 बजे को घर पर पहुंचा तो उसकी पत्नी ज्योति और बेटी पलक बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, जबकि 2 वर्ष से बेटा घर में ही मौजूद था. उसके बाद भगवान के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई. पत्नी और बेटी के बेहोश होने पर इन्हें मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल ले गया. चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने प्रारंभिक तौर पर दोनों की मौत का कारण गला घोंटकर कर करना बताया. इसके बाद अस्पताल से ही पुलिस को सूचना मिली थी. इसके बाद एक टीम अस्पताल और दूसरी टीम मौके पर पहुंच गई.