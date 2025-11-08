ETV Bharat / state

कोटा में डबल मर्डर: महिला और उसकी 8 वर्षीय बेटी की हत्या, पति दोनों को लेकर पहुंचा था अस्पताल...तब हुआ खुलासा

कोटा में महिला और उसकी 8 वर्षीय बेटी की हत्या, पुलिस ने शुरू की जांच.

कोटा में डबल मर्डर
कोटा में डबल मर्डर (फोटो ईटीवी भारत कोटा)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 8, 2025 at 7:10 AM IST

Updated : November 8, 2025 at 7:29 AM IST

कोटा : शहर के आरकेपुरम थाना इलाके में शुक्रवार को डबल मर्डर का मामला सामने आया है. जिसमें 32 वर्षीय महिला और उसकी 8 वर्षीय बेटी की हत्या हुई है. इस घटना का खुलासा भी महिला के पति के घर पर आने के दौरान हुआ है. इसके बाद वह दोनों को अस्पताल लेकर गया था, जहां पर चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम और आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए. एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया है.

एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि मृतक ज्योति वैष्णव और उसकी बेटी आरके पुरम थाना इलाके के नया गांव के आंवली रोजड़ी में किराए में रहते थे. उसका पति भगवान वैष्णव ने बताया कि वह निजी अस्पताल में नर्सिंग कर्मी है. प्रारंभिक तौर पर भगवान वैष्णव का कहना है कि वह जब शुक्रवार रात 8 बजे को घर पर पहुंचा तो उसकी पत्नी ज्योति और बेटी पलक बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, जबकि 2 वर्ष से बेटा घर में ही मौजूद था. उसके बाद भगवान के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई. पत्नी और बेटी के बेहोश होने पर इन्हें मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल ले गया. चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने प्रारंभिक तौर पर दोनों की मौत का कारण गला घोंटकर कर करना बताया. इसके बाद अस्पताल से ही पुलिस को सूचना मिली थी. इसके बाद एक टीम अस्पताल और दूसरी टीम मौके पर पहुंच गई.

पुलिस ने शुरू की जांच, पति से पूछताछ (वीडियो ईटीवी भारत कोटा)

पुलिस उप अधीक्षक पंचम मनीष शर्मा का कहना है कि अस्पताल की इमरजेंसी से ही दोनों को शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया है. इस संबंध में स्वामी विवेकानंद नगर में रहने वाले ज्योति के भाई ने शिकायत दी है, जिस पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया जा रहा है. डीएसपी मनीष शर्मा का कहना है कि इस मामले में प्रारंभिक तौर पर कई लोगों पर शक है. इसमें उसका पति भी शामिल है. इसके अलावा हत्या करने का क्या कारण रहा है, यह भी जांच पड़ताल की जा रही है.

जेवरात गायब, मोबाइल भी नहीं मिला : असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रईस मोहम्मद ने बताया कि मृतका ज्योति वैष्णव के कान के टॉप्स व पायल सहित कुछ जेवरात भी गायब हैं. इसके साथ ही उसका मोबाइल भी नहीं मिल रहा है. घटना के समय वह रोटी बना रही थी और तवे पर भी रोटी थी. उसके पति भगवान वैष्णव ने बताया कि वह दिन में कई बार फोन घर पर करता था, लेकिन उसकी बात शुक्रवार को दोपहर से शाम तक ही नहीं हुई. जब वह घर पहुंचा तो हॉर्न बजाने पर बेटी या पत्नी दरवाजा भी खोलना आते थे, लेकिन नहीं आए. जब उसने अंदर जाकर देखा तब ज्योति किचन में ही बेसुध पड़ी थी और बेटी कमरे के बाहर बरामदे में पड़ी थी. उसका कहना है कि मैंने कोई घटनाक्रम को अंजाम नहीं दिया है, मामले की जांच एसपी के निर्देश में उच्च अधिकारियों की टीम कर रही है.

