डबल मर्डर : व्यापारी और मुनीम की धारदार हथियार से हत्या, सांसद बेनीवाल ने जताया शोक

डबल मर्डर से मचा हड़कंप : मोहनगढ़ निवासी पुजारी पोकर पुरी ने बताया कि वह रोजाना की तरह मंदिर में आरती करने गए थे. पूजा समाप्त कर लौटते वक्त वह दिवाली की शुभकामनाएं देने मदनलाल की दुकान की ओर गए. दुकान के पास कई बकरियां थीं, जिन्हें हटाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसने दोनों के शव देखे. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. हत्या की खबर से पूरे कस्बे में भय और आक्रोश फैल गया. स्थानीय व्यापारियों ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

जैसलमेर : जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में मंडी व्यापारी और उसके मुनीम की हत्या से सनसनी फैल गई है. दोनों के शव मंगलवार सुबह करीब साढ़े 8 बजे मोहनगढ़ मंडी से लगभग 6 किलोमीटर दूर बरामद हुए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह वारदात दीपावली की रात को हुई थी. मंगलवार सुबह मंदिर के पुजारी ने खून से सनी लाशें देखकर पुलिस को सूचना दी. मृतकों की पहचान अनाज व्यापारी मदनलाल सारस्वत (55) और उनके मुनीम रेवत राम (32) के रूप में हुई है.

धारदार हथियार से की गई बेरहमी से हत्या : पुलिस के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने व्यापारी मदनलाल सारस्वत और मुनीम रेवत राम पर धारदार हथियार से हमला कर निर्मम हत्या की. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू की. पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे घटनास्थल पर पहुंचे और एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाने के निर्देश दिए. फिलहाल, आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग पाया है. हत्या की वारदात से व्यापारिक समुदाय में भारी आक्रोश व्याप्त है. सुरक्षा के मद्देनजर मंडी परिसर और आसपास के इलाकों में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस हर एंगल से मामले की गहन जांच कर रही है.

सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने जताया दुःख : इस वारदात के बाद बाड़मेर-जैसलमेर लोकसभा सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने दुःख जताया है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि संसदीय क्षेत्र के जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में अनाज मंडी व्यवसायी बीकानेर निवासी मदन सारस्वत और उनके साथी रेंवतराम सारस्वत की रात में हत्या कर लूट की घटना अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक समाचार है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए त्वरित टीमों का गठन कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. पीड़ित एवं शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं.