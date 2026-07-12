बिहार में डबल मर्डर: आर्मी जवान और उसके पिता की गोली मारकर हत्या
वैशाली में आर्मी जवान और उनके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है.
Published : July 12, 2026 at 12:08 PM IST
वैशाली: बिहार के वैशाली में डबल मर्डर की घटना सामने आई है. एक आर्मी जवान और उनके पिता की गोली मारकर हत्या की गई है. यह सनसनीखेज घटना बिदुपुर थाना क्षेत्र के रजासो (राजसन) गांव में रविवार की सुबह की है. रास्ते के विवाद में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है.
छुट्टी पर आए थे आर्मी जवान: मृतकों की पहचान मूनारिक राय और उनके पुत्र जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है. जितेंद्र कुमार आर्मी के जवान थे और जोधपुर में तैनात थे. जितेंद्र कुमार कुछ दिन पहले ही छुट्टी लेकर अपने गांव आए थे. इसी दौरान पारिवारिक विवाद में गोलीबारी कर दोनों पिता-पुत्र की हत्या कर दी गई.
कहासुनी के बाद चली गोली: जानकारी के अनुसार मुनारिक राय का अपने पटीदार से विवाद चल रहा था. रविवार सुबह रास्ते के विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई. इसी दौरान मुनारिक राय के भतीजे ने अंधाधुंध गोली चला दी, जिससे दोनों को गोली लग गई.
प्रशासनिक कार्रवाई और सुरक्षा: इस घटना के बाद क्षेत्र में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है. स्थानीय प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सक्रिय है और ग्रामीणों से संयम बरतने की अपील की गई है.
पुलिस टीम की जांच: घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी गई है. घटनास्थल पर हाजीपुर सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार और वैशाली एसपी शुभांक मिश्रा ने पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए हैं. आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है.
आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन: पुलिस ने इस मामले में कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. अधिकारियों ने पीड़ित परिजनों से बातचीत कर घटना के क्रम को समझने का प्रयास किया है. मुख्य आरोपी और उसके सहयोगियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है.
"इस मामले की पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल तैनात है. जो भी व्यक्ति इस घटना में शामिल पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी." -शुभांक मिश्रा, एसपी वैशाली
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