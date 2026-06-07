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पहले पत्नी-बेटे को मारी गोली, फिर शव के पास बैठकर रोता रहा आरोपी, गुरुग्राम में डबल मर्डर से सनसनी

गुरुग्राम में डबल मर्डर का मामला सामने आया. सिक्योरिटी ऑफिसर ने पत्नी और बेटे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया.

DOUBLE MURDER IN GURUGRAM
DOUBLE MURDER IN GURUGRAM (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 7, 2026 at 1:40 PM IST

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गुरुग्राम: रविवार को हरियाणा के गुरुग्राम में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई. एक शख्स पर अपनी पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है. स्थानीय लोगों ने बताया कि देर रात सिक्योरिटी ऑफिसर अनिल के घर से अचानक गोली चलने की आवाज आई. पड़ोसी घर पहुंचे तो, अनिल की पत्नी आशा और बेटा प्रशांत खून से लथपथ पड़े थे. लोगों ने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी.

गुरुग्राम में डबल मर्डर: पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर पूरे घर को सील कर दिया. आशा एक निजी स्कूल में प्रिंसिपल थी. बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से दोनों पर फायरिंग की. दोनों की हत्या करने के बाद आरोपी वहां से भाग नहीं बल्कि शव के पास बैठकर ही रोने लगा. वहीं गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपी को भी हिरासत में लिया.

पति ने पत्नी और बेटे को गोली मारी: दरअसल आशा एक निजी स्कूल में प्रिंसिपल थीं, जबकि आरोपी अनिल एक कंपनी में सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर कार्यरत है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. इसी दौरान दूसरे कमरे में सो रहे बेटे प्रशांत की नींद खुल गई. वो दोनों के बीच झगड़ा शांत कराने पहुंचा, लेकिन विवाद और बढ़ गया. इस बीच गुस्से में अनिल ने लाइसेंसी पिस्टल से पहले पत्नी, फिर बेटे पर गोलियां चला दीं. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस मामले की जांच में जुटी: गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप के मुताबिक "फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस वारदात के पीछे क्या वजह रही इसका पता लगाने की भी कोशिश कर रही है."

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