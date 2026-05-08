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ग्रेटर नोएडा में दोहरे हत्याकांड से सनसनी, हॉस्टल निर्माण स्थल पर मिले दो शव, जांच शुरू

ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन हॉस्टल के अंदर दो लोगों की बेरहमी से हत्या, पुलिस जांच में अब तक मृतक का फरार साथी ही आरोपी

ग्रेटर नोएडा में दोहरे हत्याकांड से सनसनी
ग्रेटर नोएडा में दोहरे हत्याकांड से सनसनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 8, 2026 at 3:18 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली से सटे यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक सनसनीखेज वारदात शुक्रवार को उस समय सामने आयी जब नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन हॉस्टल के अंदर दो लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई . घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी. पुलिस को शक है कि इस दोहरे हत्याकांड के पीछे उनका ही एक साथी शामिल है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है.

निर्माणाधीन हॉस्टल से दो लोगों के शव बरामद : ग्रेटर नोएडा का 'एजुकेशन हब' कहे जाने वाला नॉलेज पार्क इलाके में शुक्रवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब सीताराम इंस्टीट्यूट के पास बन रहे एक निर्माणाधीन हॉस्टल से दो लोगों के शव बरामद हुए. मृतकों की पहचान इंदर और श्रीपाल के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, हॉस्टल के निर्माण कार्य के चलते एक कमरे में तीन लोग अभिषेक, इंद्र और श्रीपाल साथ रह रहे थे.

डीसीपी ग्रेटर नोएडा प्रवीण रंजन सिंह ने दी जानकारी (ETV Bharat)

भारी वस्तु या धारदार हथियार से हमला कर आरोपी फरार : शुक्रवार सुबह जब लोगों ने कमरे में देखा, तो इंद्र और श्रीपाल के शव लहूलुहान हालत में पड़े मिले. कमरे का मंजर देखकर साफ था कि उन पर किसी भारी वस्तु या धारदार हथियार से हमला किया गया है. वारदात के बाद से अभिषेक, मौके से गायब है. पुलिस की शुरुआती जांच की सुई अभिषेक की ओर ही घूम रही है. आशंका जताई जा रही है कि किसी आपसी विवाद के चलते अभिषेक ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया.

फरार आरोपी साथी को पकड़ने पुलिस टीम लगाई गई
फरार आरोपी साथी को पकड़ने पुलिस टीम लगाई गई (ETV Bharat)

मामले को लेकर पुलिस की जांच और पूछताछ जारी : घटना की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंची. टीम ने घटना स्थल से फिंगरप्रिंट्स और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य (Evidence) जुटाए हैं. पुलिस अधिकारी का कहना है कि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया है. निर्माण स्थल पर काम करने वाले अन्य मजदूरों से भी पूछताछ की जा रही है.

मामले में डीसीपी ग्रेटर नोएडा ने दी ये जानकारी : डीसीपी ग्रेटर नोएडा प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि दो लोगों के शव मिले हैं. फॉरेंसिक टीम ने जांच की है. ये दोनों दो दिन पहले माली का काम करने आए थे. फरार आरोपी साथी अभिषेक की तलाश में टीमें लगा दी गई हैं. उसकी गिरफ्तारी के बाद ही हत्या के सही कारणों और रात में हुए घटनाक्रम का पता चल सकेगा. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

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