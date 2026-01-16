ETV Bharat / state

फतेहपुर में अवैध संबंधों के शक में डबल मर्डर, बहन गंभीर रूप से घायल

पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि दोहरे हत्याकांड की जांच की जा रही है. आरोपी को हिरासत में लिया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
अवैध संबंध का शक था. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 8:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फतेहपुर: जनपद के हसवा थरियांव थाना क्षेत्र में शुक्रवार को अवैध संबंध के शक में एक व्यक्ति ने खूनी वारदात को अंजाम दिया. उसने अपने पड़ोसी और भाभी की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जबकि बीच-बचाव में आई उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई.

अवैध संबंधों के शक को लेकर हत्या: पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने बताया आरोपी दिलदार ने पहले अपने पड़ोसी फैजान (27) निवासी हसवा थरियांव पर धारदार हथियार से हमला किया. इस हमले में फैजान की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपी दिलदार अपने घर पहुंचा, जहां उसने अपनी बहन मन्नू (23) पर भी हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई.

जानकारी देते पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

जिकरा परवीन की मौके पर मौत: उन्होंने बताया कि बहन को बचाने के लिए आई उसकी भाभी जिकरा परवीन (25), पत्नी मोहम्मद आमिर उर्फ बल्लू, पर भी आरोपी दिलदार ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. इस हमले में जिकरा परवीन की भी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मन्नू की हालत नाजुक बनी हुई है. घायल मन्नू को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

आरोपी दिलदार हिरासत में लिया गया: सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मौका-ए-वारदात से धारदार हथियार बरामद कर लिया. पुलिस ने आरोपी दिलदार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. प्राथमिक जांच में हत्या की वजह अवैध संबंध को लेकर उपजा शक बताया जा रहा है.

बहन को हैलट अस्पताल रेफर किया गया: पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने बताया की थाना थरियांव क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हसवा में दिलदार कुरैशी ने साथी फैजान पुत्र रुआब (27 वर्ष) को चाकू मारकर घायल कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गयी. आरोपी ने अपनी भाभी जिकरा परवीन और बहन मन्नू को चाकू मारकर घायल कर दिया था. चिकित्सकों ने जिकरा परवीन को मृत घोषित कर दिया. मनु को हैलट अस्पताल कानपुर नगर रेफर किया गया है. आरोपी दिलदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

यह भी पढ़ें- मेरठ सोनू हत्याकांड; 63 लोगों के खिलाफ FIR, बहन बोली- 15 दिन में इंसाफ नहीं मिला तो दे दूंगी जान

TAGGED:

SUSPICION OF ILLICIT RELATIONS
FATEHPUR HASWA THARIYAANV MURDER
SP ANOOP KUMAR SINGH
FATEHPUR POLICE CRIME NEWS
DOUBLE MURDER IN FATEHPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.