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दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी: सराय रोहिल्ला में जीजा-साले की चाकू मारकर हत्या, दो गिरफ्तार

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में दोहरे हत्याकांड से सनसनी मच गई है. सराय रोहिल्ला इलाके के रेलवे ट्रैक के पास जीजा और साले की चाकू मार कर हत्या कर दी गई. हत्या के आरोप में एक युवती सहित दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक युवती को धमकाने के लिए जीजा और साले गए थे पर उन्ही का चाकू छीनकर युवती ने वार किया. इस हादसे में एक अन्य व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गया है. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल सराय रोहिल्ला थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया है. पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इस मामले में एक युवती सहित दो लोगों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया है.

सराय रोहिल्ला थाना पुलिस ने बताया कि दो लोगों के रेलवे ट्रैक पर शव पड़े होने की सूचना मिली थी. जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की गहन जांच की जा रही है. प्रथम दृष्टया मामला पैसे के लेनदेन में हुए विवाद का लग रहा है. इस मामले में दो लोगों गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चे नमाज़ पढ़कर वापस आ रहे थे, तभी करीब 20-25 लोगों ने उन्हें घेर लिया. उन्होंने बेरहमी से चाकुओं से हमला किया. दोनों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. इलाके में काफी डर का माहौल है. हम पुलिस से मांग करते हैं कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए. फिलहाल सराय रोहिल्ला थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और घटना के हर पहलू की जांच कर रही है.