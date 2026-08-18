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चित्तौड़गढ़ में डबल मर्डर से सनसनी: मामूली विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या, गुस्साए बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट

चित्तौड़गढ़ : जिले के गंगरार थाना क्षेत्र के सुवाणियां गांव में सोमवार देर रात पारिवारिक रंजिश ने भयानक खूनी रूप ले लिया. मामूली विवाद के बाद भड़के झगड़े में पति ने अपनी पहली पत्नी की गोली मारकर जान ले ली. मां को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देख बेटे का गुस्सा फूट पड़ा और उसने लाठियों से हमला कर मौके पर ही अपने पिता की जान ले ली. इस दौरान बीच-बचाव में आई मृतक की तीसरी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद नाजुक हालत में उदयपुर रेफर किया गया है. दोनों ही शव जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाए हैं.

​नदी किनारे खेत पर चल रहा था डेरा : गंगरार पुलिस उपाधीक्षक उदय सिंह ने बताया कि मूल रूप से कोतवाली थाना क्षेत्र के भैरूसिंहजी का खेड़ा निवासी भगवाना कालबेलिया ने तीन शादियां की थीं. उसकी पहली और दूसरी पत्नी पैतृक गांव भैरूसिंहजी का खेड़ा में रहती थीं, जबकि भगवाना पिछले कुछ समय से अपनी तीसरी पत्नी तारा के साथ सुवाणियां गांव में नदी किनारे स्थित एक खेत पर रहकर फसल और मवेशियों की रखवाली करता था.

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​घर लौटने की बात पर भड़का विवाद : घटनाक्रम के मुताबिक, सोमवार रात करीब 9 बजे भगवाना अपनी तीसरी पत्नी तारा और कुछ अन्य परिचितों के साथ खेत पर बैठा था. इसी दौरान उसकी पहली पत्नी भोमली, दूसरी पत्नी लाडू और भोमली का बेटा अनिल वहां पहुंचे. वे भगवाना पर पैतृक गांव लौटने का दबाव बनाने लगे. बातचीत देखते ही देखते तीखी नोकझोंक और गाली-गलौज में बदल गई. इस दौरान तैश में आकर भगवाना ने अपने पास में रखी बंदूक से फायर कर दिया. इससे गोली इसकी पहली पत्नी भोमली को लग गई जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.