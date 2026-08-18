चित्तौड़गढ़ में डबल मर्डर से सनसनी: मामूली विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या, गुस्साए बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट
चित्तौड़गढ़ के गंगरार में पारिवारिक कलह में पति ने पहली पत्नी की हत्या कर दी. आक्रोशित बेटे ने पिता को पीट-पीटकर मार डाला.
Published : August 18, 2026 at 9:09 AM IST|
Updated : August 18, 2026 at 10:30 AM IST
चित्तौड़गढ़ : जिले के गंगरार थाना क्षेत्र के सुवाणियां गांव में सोमवार देर रात पारिवारिक रंजिश ने भयानक खूनी रूप ले लिया. मामूली विवाद के बाद भड़के झगड़े में पति ने अपनी पहली पत्नी की गोली मारकर जान ले ली. मां को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देख बेटे का गुस्सा फूट पड़ा और उसने लाठियों से हमला कर मौके पर ही अपने पिता की जान ले ली. इस दौरान बीच-बचाव में आई मृतक की तीसरी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद नाजुक हालत में उदयपुर रेफर किया गया है. दोनों ही शव जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाए हैं.
नदी किनारे खेत पर चल रहा था डेरा : गंगरार पुलिस उपाधीक्षक उदय सिंह ने बताया कि मूल रूप से कोतवाली थाना क्षेत्र के भैरूसिंहजी का खेड़ा निवासी भगवाना कालबेलिया ने तीन शादियां की थीं. उसकी पहली और दूसरी पत्नी पैतृक गांव भैरूसिंहजी का खेड़ा में रहती थीं, जबकि भगवाना पिछले कुछ समय से अपनी तीसरी पत्नी तारा के साथ सुवाणियां गांव में नदी किनारे स्थित एक खेत पर रहकर फसल और मवेशियों की रखवाली करता था.
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घर लौटने की बात पर भड़का विवाद : घटनाक्रम के मुताबिक, सोमवार रात करीब 9 बजे भगवाना अपनी तीसरी पत्नी तारा और कुछ अन्य परिचितों के साथ खेत पर बैठा था. इसी दौरान उसकी पहली पत्नी भोमली, दूसरी पत्नी लाडू और भोमली का बेटा अनिल वहां पहुंचे. वे भगवाना पर पैतृक गांव लौटने का दबाव बनाने लगे. बातचीत देखते ही देखते तीखी नोकझोंक और गाली-गलौज में बदल गई. इस दौरान तैश में आकर भगवाना ने अपने पास में रखी बंदूक से फायर कर दिया. इससे गोली इसकी पहली पत्नी भोमली को लग गई जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
मां की मौत से बौखलाए बेटे अनिल ने पास पड़ी लाठी उठाई और पिता भगवाना के सिर पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए. गंभीर चोटों के कारण भगवाना भी लहूलुहान होकर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. गुस्से में अनिल ने भगवाना की तीसरी पत्नी तारा पर भी लाठी से वार किया, जिससे वह भी जख्मी हो गई. वारदात के बाद मौके पर हड़कंप मच गया. मामले की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामले की जानकारी ली और उच्च अधिकारियों को सूचित किया.
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पुलिस उप अधीक्षक उदय सिंह ने बताया कि पारिवारिक विवाद में यह वारदात होने की प्रारंभिक जानकारी है. मृतक भगवाना व इसकी पहली पत्नी के भोमली के शव को चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है. हमले में घायल तारा को चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया है. इसकी हालत भी गंभीर बनी हुई है. घटनास्थल पर तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस ने घटनास्थल को सील कर एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया, जिसने आवश्यक साक्ष्य जुटाए. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों की औपचारिक रिपोर्ट दर्ज कर शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई तेजी से जारी है.