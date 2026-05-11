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चंदौली में Double MURDER; ट्रेन में युवक और अस्पताल में भर्ती महिला की गोली मारकर हत्या, साइको किलर गिरफ्तार

चंदौली : हत्या की दो सनसनीखेज वारदातों से चंदौली में सनसनी फैली हुई है. पहली वारदात कोलकाता-जम्मू तवी एक्सप्रेस में हुई. ट्रेन में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. दूसरी वारदात अस्पताल में हुई. अस्पताल में भर्ती महिला के सिर में गोली मार दी गई. दोनों ही घटनाओं में पुलिस तफ्तीश की बात कह रही है. वहीं महिला के हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पहले घटना में कोलकाता-जम्मू तवी एक्सप्रेस में रविवार रात करीब डेढ़ बजे किसी बात को लेकर विवाद हुए विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई. गोली लगते ही ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया. सूचना पर जीआरपी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.



दूसरी घटना अलीनगर थाना क्षेत्र स्थित जीवक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में हुई. यहां भर्ती महिला को सिरफिरे युवक ने अस्पताल में घुसकर सिर में गोली मार दी. गोली लगने से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई. महिला बिहार निवासी बताई जा रही है. हालांकि वारदात के बाद भाग रहे आरोपी को ग्रामीणों ने दौड़ा कर पकड़ लिया. आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है.



घटना के बाद जीआरपी पुलिस अधीक्षक प्रशांत राय और चंदौली पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल, सीओ जीआरपी और मुगलसराय समेत कई थानों की फोर्स ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की है. पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल के अनुसार पकड़े गए युवक से पूछताछ की जा रही है. जल्द ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.





गौरतलब है कि रविवार को भी ताड़ीघाट पैसेंजर ट्रेन में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. लगातार हो रही इन वारदातों से चंदौली पुलिस और जीआरपी में हड़कंप मचा हुआ है. आशंका जताई जा रही है कि चलती ट्रेन और अस्पताल में घुसकर सिर में गोली मारने वाला सख्त एक ही है. जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा है. रविवार को ताड़ीघाट पैसेंजर में हुई घटना को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है. फिलहाल पुलिस इन सभी घटनाओं को तफ्तीश में जुटी है.