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चंदौली में डबल मर्डर से सनसनी, बोरे में बंद मिले दो युवकों के शव, हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस के छूट रहे पसीने

पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वॉड और सर्विलांस टीम जांच में जुटी

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एक साथ दो शव मिलने से सनसनी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 22, 2026 at 8:46 PM IST

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चंदौली: यूपी के चंदौली जिले के डेढ़गांवा के पास गुरुवार को बोरे में बंद दो युवकों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. माइनर में एक साथ दो शव मिलने की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. मृतकों की उम्र करीब 30 से 40 वर्ष के बीच बताई जा रही है. आशंका जताई जा रही है कि दोनों अज्ञात युवकों की हत्या कर शवों को किसी अन्य स्थान से लाकर माइनर में फेंका गया है. घटना की सूचना मिलते ही धीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी आकाश पटेल ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया.

घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वॉड और सर्विलांस टीम को बुलाया गया. टीमों ने मौके से सबूत इकट्ठा किए और घटना से जुड़े अहम सुराग तलाशे. धीना थाना पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में युवकों की मौत धारदार हथियार से हमला कर किया गया लगता है. हालांकि, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिसएसपी चंदौली आकाश पटेल ने बताया कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि दोनों शवों को किसी दूसरे स्थान से लाकर माइनर में फेंका गया है. पुलिस मृतकों की पहचान कराने के साथ ही घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. फिलहाल दोनों युवकों की पहचान, हत्या के संभावित कारण और आरोपियों के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है.

गन्ने के खेत में मिला बुजुर्ग महिला का शव
बरेली: यूपी के बरेली के क्योलड़िया थाना क्षेत्र में 62 वर्षीय महिला का शव गांव के बाहर गन्ने के खेत में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. महिला नरायना देवी एक दिन पहले सामान खरीदने के लिए घर से निकली थीं, लेकिन वापस नहीं लौटीं. अगले दिन उनका शव मिलने की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया. सीओ नीलेश मिश्र ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी. शव के प्राथमिक निरीक्षण में शरीर पर कोई चोट दिखाई नहीं दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा.

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