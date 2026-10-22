चंदौली में डबल मर्डर से सनसनी, बोरे में बंद मिले दो युवकों के शव, हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस के छूट रहे पसीने
पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वॉड और सर्विलांस टीम जांच में जुटी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 8:46 PM IST
चंदौली: यूपी के चंदौली जिले के डेढ़गांवा के पास गुरुवार को बोरे में बंद दो युवकों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. माइनर में एक साथ दो शव मिलने की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. मृतकों की उम्र करीब 30 से 40 वर्ष के बीच बताई जा रही है. आशंका जताई जा रही है कि दोनों अज्ञात युवकों की हत्या कर शवों को किसी अन्य स्थान से लाकर माइनर में फेंका गया है. घटना की सूचना मिलते ही धीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी आकाश पटेल ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया.
घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वॉड और सर्विलांस टीम को बुलाया गया. टीमों ने मौके से सबूत इकट्ठा किए और घटना से जुड़े अहम सुराग तलाशे. धीना थाना पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में युवकों की मौत धारदार हथियार से हमला कर किया गया लगता है. हालांकि, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.
थाना धीना क्षेत्र अन्तर्गत घटित घटना के सम्बन्ध पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आकाश पटेल का आधिकारिक वक्तव्य- थाना धीना क्षेत्र अंतर्गत डेढ़ागावा गांव के पास नहर व नाले से दो अज्ञात शव (उम्र लगभग 32 व 35 वर्ष) बरामद हुए हैं। शव को देखने से धारदार हथियार और गोली से मारे जाना प्रतीत हो रहा है। दोनों शव अलग-अलग जगह से मिले है। इन दोनों घटनाओं में कोई सम्बन्ध है या नही ये भी जांच की जा रही है। एसपी चंदौली द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मौके पर पुलिस बल, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वॉड व सर्विलांस टीम साक्ष्य संकलन में जुटी है। शवों की शिनाख्त के प्रयास और अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।— Chandauli Police (@chandaulipolice) October 22, 2026
गन्ने के खेत में मिला बुजुर्ग महिला का शव
बरेली: यूपी के बरेली के क्योलड़िया थाना क्षेत्र में 62 वर्षीय महिला का शव गांव के बाहर गन्ने के खेत में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. महिला नरायना देवी एक दिन पहले सामान खरीदने के लिए घर से निकली थीं, लेकिन वापस नहीं लौटीं. अगले दिन उनका शव मिलने की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया. सीओ नीलेश मिश्र ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी. शव के प्राथमिक निरीक्षण में शरीर पर कोई चोट दिखाई नहीं दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा.
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