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चंदौली में डबल मर्डर से सनसनी, बोरे में बंद मिले दो युवकों के शव, हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस के छूट रहे पसीने

एक साथ दो शव मिलने से सनसनी ( Photo Credit; ETV Bharat )

चंदौली: यूपी के चंदौली जिले के डेढ़गांवा के पास गुरुवार को बोरे में बंद दो युवकों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. माइनर में एक साथ दो शव मिलने की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. मृतकों की उम्र करीब 30 से 40 वर्ष के बीच बताई जा रही है. आशंका जताई जा रही है कि दोनों अज्ञात युवकों की हत्या कर शवों को किसी अन्य स्थान से लाकर माइनर में फेंका गया है. घटना की सूचना मिलते ही धीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी आकाश पटेल ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया.

घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वॉड और सर्विलांस टीम को बुलाया गया. टीमों ने मौके से सबूत इकट्ठा किए और घटना से जुड़े अहम सुराग तलाशे. धीना थाना पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में युवकों की मौत धारदार हथियार से हमला कर किया गया लगता है. हालांकि, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.