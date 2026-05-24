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बुलंदशहर में डबल मर्डर, अफेयर के शक में बेटे ने पिता और पत्नी को लाइसेंसी पिस्टल से मारी गोली

मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की. ( Photo Credit; Bulandshahr Police )