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बुलंदशहर में डबल मर्डर, अफेयर के शक में बेटे ने पिता और पत्नी को लाइसेंसी पिस्टल से मारी गोली

वारदात के समय महिला के घर वाले भी मौके पर ही मौजूद थे. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है.

मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की.
मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की. (Photo Credit; Bulandshahr Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 3:38 PM IST

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बुलंदशहर : खुर्जा थाना क्षेत्र में रविवार को अवैध संबंधों के शक में बेटे ने पिता और पत्नी को गोली मार दी. गोली लगने से पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी की अस्पताल में इलाज के दौरान जान लगी गई. पुलिस आरोपी को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है.

खुर्जा नगर के गांव कलंदरगढ़ी में बेटे ने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी. पिता और पत्नी की गोली लगने से मौत हो गई. घटना के बाद घर में चीख पुकार मच गई. गोली चलने की आवाज सुन मौके पर आस पड़ोस के लोगों की भीड़ लग गई. ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी.

सूचना मिलते ही एसएसपी दिनेश कुमार भारी पुलिस फोर्स मौके के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने आरोपी दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. आरोपी को भी कस्टडी में ले लिया है.

एसएसपी दिनेश कुमार ने कहा, खुर्जा नगर थाने के गांव कलंदरगढ़ी में एक व्यक्ति ने अपने पिता और अपनी पत्नी को गोली मार दी. आरोपी से पूछताछ की जा रही है. लाइसेंसी पिस्टल को भी बरामद कर लिया गया है. फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए है.

पुलिस की पूछताछ में परिजनों ने बताया कि आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का उसके पिता से अवैध संबंध था. इस बात को लेकर कई बार कहासुनी भी हुई थी. आज महिला के मायके पक्ष के लोग भी आये थे और इस बात को लेकर आपस में बातचीत भी हुई थी. बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और आरोपी ने पिता के लाइसेंसी पिस्टल से घटना को अंजाम दिया.

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