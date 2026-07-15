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बुलंदशहर में डबल मर्डर; एक पक्ष ने गोली मारी, दूसरे पक्ष ने कार चढ़ाकर मार डाला

बुलंदशहर : सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव निजामपुर में मंगलवार देर रात रुपयों के लेनदेन के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष की वारदात हो गई. विवाद के दौरान एक पक्ष ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. इससे आक्रोशित प्रतिवादी पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक को कार चढ़ा कर मारा डाला. इस घटना में दो लोग गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए हैं. पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है.

बुलंदशहर में डबल मर्डर. (Video Credit : ETV Bharat)

एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने बताया कि वारदात सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव निजामपुर में मंगलवार देर रात हुई थी. गोली मार कर हत्या की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. प्राथमिक जांच में पता चला कि दो पक्षों में रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद था. बातचीत के दौरान एक पक्ष के युवक अजब सिंह (45) को गोली मार दी. अजब सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. यह देख अजब सिंह के लोग भड़क गए और दूसरे पक्ष के युवक सोनू उर्फ सुनील पर कार चढ़ा दी. उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई. फायरिंग में दो अन्य लोग अरविंद और रतन गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों का हायर सेंटर में इलाज चल रहा है.