ETV Bharat / state

बिहार में महिला वार्ड सदस्य की गला काट कर हत्या, पति को भी उतारा मौत के घाट

गया: बिहार के गया जी में बीती रात को महिला वार्ड सदस्य और उसके पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई. धारदार हथियार से गला रेतकर वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई है. घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है. पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.

महिला वार्ड सदस्य और उसके पति की हत्या: घटना गया जी के शेरघाटी थाना अंतर्गत चापी गांव की है. बताया जाता है, कि दंपति अपने खेत की रखवाली के लिए घर से कुछ दूरी पर रहे बधार में बने झोपड़ी में सो रहे थे. इसी बीच अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया. घटना की जानकारी होते ही शेरघाटी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है.

गया में डबल मर्डर (ETV Bharat)

रात में घर से खाना खाकर निकले थे दोनों: वहीं, इस घटना के बाद घर में कोहराम मच गया है. घर परिवार के अलावा चापी गांव में भी मातम पसरा है. लोग इस तरह की घटना से स्तब्ध हैं. परिवार वालों के अनुसार शेरघाटी वार्ड 1 की महिला वार्ड सदस्य केसरी देवी और उसके पति प्रदीप यादव बीती रात्रि को घर से निकले थे. घर से भोजन कर वे दोनों फसल की रखवाली के लिए बधार में स्थित झोपड़ी में बने आशियाने में सोने पहुंचे थे.

"गुरुवार की देर रात्रि को मेरे माता-पिता की हत्या की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है. शुक्रवार की सुबह को मां और पिताजी घर को नहीं लौटे, तो उन्हें फोन किया. लेकिन कई बार फोन करने के बावजूद उसे किसी ने रिसीव नहीं किया. इससे घर वालों को आशंका हुई. मौके पर पहुंचे तो दोनों की गला रेत कर हत्या की गई थी और उनका शव पड़ा हुआ था."- रवि कुमार, मृतक का बेटा

शेरघाटी वार्ड 1 की महिला वार्ड सदस्य केसरी देवी की हत्या (ETV Bharat)

परिवार में मचा कोहराम: घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम है. घटना के कारणों का फिलहाल कोई पता नहीं चल सका है. परिजनों ने भी खुलकर किसी के बारे में आशंका नहीं जताई है. वहीं पुलिस पुरानी रंजिश या अन्य पहलुओं पर मामले की छानबीन कर रही है.