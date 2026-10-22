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बिहार के भागलपुर में सो रहे दंपती की गोली मारकर हत्या, जान बचाकर भाग रही पत्नी को खदेड़कर मारी गोली

भागलपुर में दंपती की हत्या ( ETV Bharat )

भागलपुर: बिहार के भागलपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक दंपती की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी. यह सनसनीखेज मामला नवगछिया पुलिस जिला क्षेत्र के इस्माइलपुर थाना इलाके का है. इस दोहरे हत्याकांड के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत और तनाव का माहौल है.

नवगछिया में दंपती का मर्डर