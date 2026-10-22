बिहार के भागलपुर में सो रहे दंपती की गोली मारकर हत्या, जान बचाकर भाग रही पत्नी को खदेड़कर मारी गोली
भागलपुर में सो रहे दंपति पर बदमाशों ने धावा बोलकर हत्या कर दी. जान बचाकर भाग रही पत्नी को भी बदमाशों ने गोली मारी. रिपोर्ट-अमरजीत
Published : October 22, 2026 at 10:32 AM IST
भागलपुर: बिहार के भागलपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक दंपती की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी. यह सनसनीखेज मामला नवगछिया पुलिस जिला क्षेत्र के इस्माइलपुर थाना इलाके का है. इस दोहरे हत्याकांड के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत और तनाव का माहौल है.
नवगछिया में दंपती का मर्डर
मृतकों की पहचान रंजन और उनकी पत्नी किरण देवी के रूप में हुई है. वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई. घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और लोगों ने पुलिस के खिलाफ आक्रोश जताते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. पति को गोली लगने के बाद किरण देवी जान बचाने के लिए शोर मचाते हुए भागने लगीं.
पत्नी की आंख में भी मारी गोली
आरोप है कि अपराधियों ने उनका पीछा किया और पकड़ने के बाद उनकी आंख में नजदीक से दो गोलियां मार दीं. गंभीर रूप से घायल दंपती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल बन गया. हालांकि, हत्या के पीछे की वजह और घटना में शामिल अपराधियों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
ग्रामीणों ने शव ले जाने से पुलिस को रोका
डबल मर्डर की सूचना मिलने पर इस्माईलपुर और गोपालपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. सहायक पुलिस अधीक्षक सैयम रजा ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया. ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए शवों को ले जाने का विरोध किया. उनकी मांग थी कि पहले हत्यारों की गिरफ्तारी की दिशा में ठोस कार्रवाई की जाए और लापता बच्ची का पता लगाया जाए. पुलिस अधिकारियों ने लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया.
दो दिन से लापता है ढाई साल की बच्ची
इस दोहरे हत्याकांड के बीच परिवार की ढाई वर्षीय बच्ची लापता होने का मामला भी सामने आया है. स्थानीय लोगों के अनुसार, बच्ची मृतक रंजन के भाई की पुत्री है और वह पिछले दो दिनों से लापता है. परिजनों ने बच्ची के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी. ग्रामीणों का आरोप है कि बच्ची की तलाश के लिए अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई. अब उसी परिवार के दो सदस्यों की हत्या के बाद लोगों की चिंता और बढ़ गई है.
'लापता बच्ची को बरामद करे पुलिस'
ग्रामीणों ने बच्ची की सकुशल बरामदगी और दोहरे हत्याकांड में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है. हालांकि, बच्ची के लापता होने और दंपती की हत्या के बीच किसी संबंध की पुष्टि अभी नहीं हुई है. पुलिस जांच में इन दोनों घटनाओं के संभावित संबंध की पड़ताल महत्वपूर्ण होगी.
हत्या की वजह तलाश रही पुलिस
घटना के बाद इस्माईलपुर और गोपालपुर थाना क्षेत्रों में पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी गई है. एएसपी सैयम रजा के नेतृत्व में पुलिस मामले की जांच में जुटी है. अपराधियों की पहचान, हत्या के कारण और घटनाक्रम की कड़ियों का पता लगाने के लिए अनुसंधान किया जा रहा है. फिलहाल इस मामले में किसी गिरफ्तारी, हत्या के कारण या आरोपियों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है. पुलिस जांच के निष्कर्ष और लापता बच्ची की बरामदगी पर स्थानीय लोगों की नजरें टिकी हैं.
''दो लोगों की हत्या हुई है बड़ी करीब से गोली मारी गई है. हत्या किन वजह से हुई है, हम लोग जांच कर रहे हैं. एक अभियुक्त को पुलिस ने हिरासत में लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है. आगे के बिंदु पर काम की जा रही है. मौके पर FSL टीम को भी बुलाया गया है, आवेदन के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.''- संयम रजा, ASP नवगछिया
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