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बरेली में डबल मर्डर, दामाद ने सास-साले की चाकू से गोदकर की हत्या, पत्नी घायल

बरेली में डबल मर्डर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली : इज्जतनगर थाना क्षेत्र में पति-पत्नी के विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. पंचायत के दौरान गुस्साए दामाद ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर अपनी सास और साले की हत्या कर दी, जबकि पत्नी को भी घायल कर दिया. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस आरोपी दामाद की तलाश में जुटी है. इज्जतनगर क्षेत्र के रहपुरा गांव में पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत बैठी थी. बातचीत के दौरान ही मामला इतना बढ़ गया कि दामाद अफसर ने सास और साले पर चाकू से हमला कर दिया. हत्या के बाद आरोपी फरार. (Photo Credit; ETV Bharat) हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े. बीच-बचाव करने पहुंची आरोपी की पत्नी पर भी उसने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह भी घायल हो गई. परिजन घायल सास और साले को एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.