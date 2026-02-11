बाराबंकी में मर्डर का मामला, दो सगे भाइयों समेत तीन को आजीवन कारावास की सजा
बाराबंकी में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-2 राकेश कुमार सिंह प्रथम ने बुधवार को तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई.
बाराबंकी: नौ वर्ष 06 महीने पहले हुई एक हत्या के मामले में दो सगे भाइयों और सगे भतीजे को दोषी पाते हुए यूपी के बाराबंकी की एक अदालत ने आजीवन कारावास और प्रत्येक को 78-78 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-2 राकेश कुमार सिंह प्रथम ने बुधवार को सुनाया. चार दिन पहले सजा सुनते ही एक दोषी कोर्ट से फरार हो गया था. 09 फरवरी को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सीजेएम कोर्ट में पेश किया था.
क्या है अभियोजन मामला: एडीजीसी अरविन्द राजपूत ने बताया कि सुबेहा थाना क्षेत्र के अहिरन सरैया मजरे रोहना मीरापुर निवासी मोती पुत्र वंशू ने 02 अगस्त 2016 को थाने पर तहरीर देकर बताया कि 02 अगस्त को शाम लगभग 06 बजे भदौरिन पुरवा के पुलिया होते हुए गेरावां जा रहे थे. पेड़ों को उखाड़ने की रंजिश को लेकर उस गांव के मुटरू पुत्र वंशू,सूरज पुत्र मुटरू, गुददर पुत्र वंशू, सुरजित पुत्र मुटरू लाठी डंडा लेकर आये और मारने पीटने लगे.
बरसाती के सिर पर वार किया था: उसने जब शोर मचाया तो उसके परिवार के बरसाती, काशी प्रसाद, रंजीत, रामदुलारी बचाने के लिए आ गए. तब आरोपी मुटरू ने अपने साथ हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी से बरसाती के सिर पर वार किया, जिससे उसको गम्भीर चोटें आई और वह नहर में गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई. अगले दिन बरसाती का शव मिला.
सगे भाई हैं दोषी और वादी: वादी मुकदमा ने वारदात वाले दिन रात में लिखित तहरीर दी थी. इसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया था, लेकिन अगले दिन यानी 03 अगस्त को जब बरसाती का शव मिला तो पुलिस ने हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की. इस मामले में वादी मोती और आरोपी मुटरू और गुददर सगे भाई हैं, जबकि सूरज वादी मोती का सगा भतीजा.
दोषियों को आजीवन कारावास: तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलित कर आरोपी मुटरू, गुददर, सूरज और सुरजित के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की. जबकि चौथा आरोपी नाबालिग होने के कारण उसके विरुद्ध चार्जशीट किशोर न्याय बोर्ड में दाखिल की गई. अभियोजन ने इस मामले में गवाह पेश किए. गवाही और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए मुटरू, गुददर और सूरज को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 78-78 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.ट
