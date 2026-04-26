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शक की सूई बनी चाकू की धार; पति ने पत्नी और सास की कर दी हत्या, ससुर की हालत गंभीर

बलिया के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान प्रीति गुप्ता और सुशीला के रूप में हुई है.

पत्नी और सास की चाकू मारकर हत्या.
पत्नी और सास की चाकू मारकर हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 10:38 AM IST

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बलिया: पति-पत्नी के बीच हुए विवाद में पति ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी. इतना ही नहीं उसने अपनी सास को भी मौत के घाट उतार दिया. ससुर पर जानलेवा हमला किया, जिससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. घटना नगरा थाना क्षेत्र के बछईपुर गांव की है.

बलिया के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान प्रीति गुप्ता और सुशीला के रूप में हुई है. प्रीति के पति पर ही हत्या का आरोप है, वह अभी फरार है. उसने अपने ससुर अंतू गुप्ता पर भी चाकू से हमला किया, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया.

पुलिस अधिक्षक ओमवीर सिंह ने बताया की देर रात नगरा थाने के बछईपुर गांव से सूचना मिली की वहां चाकूबाजी हुई है. सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी नगरा मौके पर पहुंचे तो जानकारी हुई थी कि अमित कुमार गुप्ता नाम का व्यक्ति है, जो मूलरूप से सिंहाचौर गड़वार थाना क्षेत्र का रहने वाला है.

इसकी ससुराल बछईपुर गांव नगरा में है. उसके द्वारा ही रात में आकर अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद किया गया. उसने पहले अपनी पत्नी पर हमला किया, इसके बाद जब उसके सास-ससुर बचाने आए तो उस पर भी हमला कर दिया.

घटना में आरोपी अमित कुमार है. उसकी पत्नी प्रीति और उसकी सास सुशीला देवी की मृत्यु हो गई है. घायल ससुर को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां उन्हे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें लगाई गई हैं.

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, पत्नी द्वारा किसी से बात करने के शक को लेकर पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था. आशंका जताई जा रही है कि इसी विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया.

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