बागपत में डबल मर्डर; टेंट कारोबारी पिता-पुत्र को मारी गोली, हमलावर को भीड़ ने पकड़कर पीटा, पुलिस ने बचाया
व्यापारी अपने बेटे के साथ दुकान पर बैठे थे. उसी रंजिश में दो बाइकों पर सवार होकर कई बदमाश पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 10:14 PM IST|
Updated : June 9, 2026 at 11:11 PM IST
बागपत : बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के मुख्य बस स्टैंड पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर मंगलवार शाम बदमाशों ने टेंट व्यवसायी पिता-पुत्र को गोली मार दी. गोली लगने से दोनों की मौत हो गई. जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
हमलावर हिस्ट्रीशीटर वरुण लुहारी को भीड़ ने घेरकर पकड़ लिया और जमकर पिटाई की. छिनाझपटी में गोली लगने से बदमाश वरुण लुहारी भी घायल हुआ है. मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ से हमलावर को बचा कर कस्टडी में लिया. पुलिस ने घायल आरोपी वरुण को अस्पताल में भर्ती कराया है. घटना को लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बदमाश गोली मारते हुए दिख रहे हैं.
जान बचाकर भागे लोग : कुख्यात हिस्ट्रीशीटर वरुण लुहारी ने अपने पूरे गैंग के साथ मिलकर दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर टेंट व्यवसायी के प्रतिष्ठान पर धावा बोल दिया. पुरानी रंजिश में बदमाशों ने निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. अचानक हुए हमले से इलाके में हड़कंप मच गया. लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.
अस्पताल ले जाते समय हुई मौत : सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही टेंट व्यवसायी सोहनलाल अग्रवाल (55) और बेटे विकास (30) ने दम तोड़ दिया. डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है.
हाईवे जाम, पुलिस के खिलाफ आक्रोश : पुलिस चौकी के पास हुई इस वारदात के बाद स्थानीय व्यापारियों और जनता में जबरदस्त गुस्सा है. नाराज व्यापारियों ने दिल्ली-सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया. बड़ौत कोतवाली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. व्यापारियों का आरोप है कि पुलिस की नाक के नीचे इतनी बड़ी वारदात हो गई और पुलिस मूकदर्शक बनी रही. व्यापारियों ने घटना के विरोध में कल बड़ौत शहर को बन्द करने का ऐलान किया है.
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस : मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आलाधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया है. अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की गहन छानबीन की जा रही है और घटना में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.
10 टीमें गठित : पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने कहा, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमें गठित कर दी गई हैं. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है. पूरे मामले की गहनता से जांच जारी है.
भाई की मौत का लेना चाहता था बदला : बताया जा रहा है कि व्यापारी सोहनलाल और वरुण लुहारी पक्ष के बीच साल 2016 में झगड़ा हुआ था. उस समय दोनों पक्षों की तरफ से हुए फायरिंग में गोली लगने से कुख्यात वरुण लुहारी के भाई की मौत हो गई थी. तभी से वरुण लुहारी व्यापारी से बदला लेना चाहता था.
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