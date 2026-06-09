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बागपत में डबल मर्डर; टेंट कारोबारी पिता-पुत्र को मारी गोली, हमलावर को भीड़ ने पकड़कर पीटा, पुलिस ने बचाया

बागपत में डबल मर्डर. ( Photo Credit; CCTV )

बागपत : बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के मुख्य बस स्टैंड पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर मंगलवार शाम बदमाशों ने टेंट व्यवसायी पिता-पुत्र को गोली मार दी. गोली लगने से दोनों की मौत हो गई. जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. हमलावर हिस्ट्रीशीटर वरुण लुहारी को भीड़ ने घेरकर पकड़ लिया और जमकर पिटाई की. छिनाझपटी में गोली लगने से बदमाश वरुण लुहारी भी घायल हुआ है. मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ से हमलावर को बचा कर कस्टडी में लिया. पुलिस ने घायल आरोपी वरुण को अस्पताल में भर्ती कराया है. घटना को लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बदमाश गोली मारते हुए दिख रहे हैं. पुलिस ने 10 टीमें गठित की. (Video Credit; ETV Bharat) जान बचाकर भागे लोग : कुख्यात हिस्ट्रीशीटर वरुण लुहारी ने अपने पूरे गैंग के साथ मिलकर दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर टेंट व्यवसायी के प्रतिष्ठान पर धावा बोल दिया. पुरानी रंजिश में बदमाशों ने निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. अचानक हुए हमले से इलाके में हड़कंप मच गया. लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. अस्पताल ले जाते समय हुई मौत : सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही टेंट व्यवसायी सोहनलाल अग्रवाल (55) और बेटे विकास (30) ने दम तोड़ दिया. डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है.