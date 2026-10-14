पंचायत चुनाव लड़ने की जिद पर अड़ा पिता, मना किया तो बेटे-बहू को गाड़ी से कुचला, मौत
तारानगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
Published : October 14, 2026 at 10:54 AM IST
चूरू : तारानगर में डबल मर्डर का मामला सामने आया है, जहां पिता ने ही अपने बेटे-बहू की हत्या कर दी. आरोपी पिता ने गाड़ी से कुचलकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया. वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना पर तारानगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और वारदात की जानकारी जुटाई.
बहस के बाद पिता से लड़कर निकला बेटा : तारानगर डीएसपी रोहित सांखला ने बताया कि तारानगर के चंगोई गांव में बाप-बेटे के बीच पंचायत चुनाव को लेकर विवाद हुआ था. पिता चुनाव लड़ने की जिद पर अड़ा था और बेटा मना कर रहा था. इसी बात को लेकर दोनों में आपसी कहासुनी हो गई. इस कारण देर रात बेटा रूठ कर घर से बाहर धर्मकांटा की ओर चला गया. उसकी पत्नी पति को मनाने के लिए निकली.
इसे भी पढ़ें. कर्ज और जमीन विवाद में बेटे ने की पिता की नृशंस हत्या, डॉक्टर को कहा- छत से गिरे, ऐसे खुला राज
इस दौरान आरोपी पिता ने आवेश में आकर गाड़ी से दोनों को टक्कर मारकर कुचल दिया. घटना में दोनों की मौत हो गई. मौके पर पहुंची तारानगर पुलिस ने दोनों शवों को तारानगर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और आरोपी पिता को डिटेन करने की कार्रवाई की. तारानगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.