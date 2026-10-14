ETV Bharat / state

पंचायत चुनाव लड़ने की जिद पर अड़ा पिता, मना किया तो बेटे-बहू को गाड़ी से कुचला, मौत

मृतक दंपती ( ईटीवी भारत, चूरू )

चूरू : तारानगर में डबल मर्डर का मामला सामने आया है, जहां पिता ने ही अपने बेटे-बहू की हत्या कर दी. आरोपी पिता ने गाड़ी से कुचलकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया. वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना पर तारानगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और वारदात की जानकारी जुटाई.