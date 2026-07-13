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बिहार में एनकाउंटर, डबल मर्डर मामले में 24 घंटे के अंदर पुलिस का एक्शन

वैशाली में एनकाउंटर में आर्मी जवान और उसके पिता की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी जगदीश राय को लगी गोली. पढ़ें खबर-

Jagdish Rai encounter in Vaishali
वैशाली में डबल मर्डर केस में एनकाउंटर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 13, 2026 at 10:18 AM IST

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वैशाली: बिहार के वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को पुलिस और आर्मी जवान व उनके पिता की हत्या के मुख्य आरोपी जगदीश राय के बीच एनकाउंटर हुआ. आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर जगदीश राय ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई. गोली लगने से आरोपी घायल हो गया. उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया जाया गया है. यह मुठभेड़ कल हुई आर्मी जवान और उनके पिता की गोली मारकर हत्या की घटना के एक दिन बाद हुई है.

छुट्टी पर आए आर्मी जवान की हत्या: बीते कल मुनारिक राय और उनके आर्मी जवान पुत्र जितेंद्र कुमार की गोली मरकर हत्या कर दी गई थी. जितेंद्र कुमार आर्मी के जवान थे और जोधपुर में तैनात थे. जितेंद्र हाल ही में छुट्टी लेकर अपने घर आए थे. इसी दौरान गोलीबारी कर पिता-पुत्र की हत्या कर दी गई. मामला पारिवारिक विवाद जुड़ा है.

पहले हुई बहस, फिर मार दी गोली: आर्मी जवान जितेंद्र कुमार के पिता मुनारिक राय का अपने पटीदार से विवाद चल रहा था. इसी कड़ी में बीते रविवार को सुबह रास्ते के विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई, जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया. इसी बीच मुनारिक राय के भतीजे ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी, जिससे दोनों पिता-पुत्र की मौत हो गई.

अपडेट जारी...

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ENCOUNTER IN VAISHALI
VAISHALI DOUBLE MURDER CASE
वैशाली में डबल मर्डर
ARMY SOLDIER MURDER IN VAISHALI
JAGDISH RAI ENCOUNTER IN VAISHALI

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