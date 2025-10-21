ETV Bharat / state

सास ससुर को जिंदा जलाने वाला दामाद गिरफ्तार, बैकुंठपुर पुलिस ने चलती बस से दबोचा

पुलिस ने हत्याकांड में शामिल बदमाशों के गले में तख्ती लटकाकर जुलूस निकाला.

DOUBLE MURDER
सास ससुर को जिंदा जलाने वाला दामाद गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 21, 2025 at 7:48 PM IST

कोरिया: 21 अक्टूबर 2025 को बैकुंठपुर के ग्राम बड़े साल्ही में दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया. हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी मंगलवार को बैकुंठपुर पुलिस ने की. पकड़े गए मुख्य आरोपी के पास से पुलिस ने देशी कट्टा और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए. पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी को चलती बस से गिरफ्तार किया गया. बैकुंठपुर पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने सास ससुर को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था. पत्नी पति के डर से मायके में रह रही थी इस बात को लेकर आरोपी अक्सर विवाद करता था और पैसों की मांग करता था.

सास ससुर को जिंदा जलाने वाला दामाद गिरफ्तार: बैकुंठपुर पुलिस के मुताबिक 14 अक्टूबर की रात बचरापोंडी में आगजनी किए जाने की खबर थाने को मिली. शिकायत मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. मौके पर पुलिस ने पाया कि आग में पूरा मकान जलकर राख हो चुका है. घर में मौजूद रायराम की मौके पर ही मौत हो चुकी है. मृतक की पत्नी पार्वती बाई की हालत गंभीर थी. महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान महिला की भी मौत हो गई. मरने से पहले महिला ने अपने बयान में बताया कि उसके घर में आग किसी और ने नहीं बल्कि उसके दामाद ने लगाई है. दामाद की इस साजिश में उसके साथी भी शामिल हैं.

सास ससुर को जिंदा जलाने वाला दामाद गिरफ्तार (ETV Bharat)

कोरिया पुलिस टीम ने बेहद जटिल और गंभीर दोहरे हत्याकांड का खुलासा त्वरित कार्रवाई से किया है. सभी आरोपियों की गिरफ्तारी टीम की सतर्कता, समन्वय और सटीक तकनीकी विश्लेषण का परिणाम है. मुख्य आरोपी के कब्जे से हथियार और कारतूस बरामद किया गया है: रवि कुमार कुर्रे, पुलिस अधीक्षक

चलती बस से पकड़ा गया दामाद: पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे के निर्देशन में आरोपियों को पकड़ने की रणनीति बनाई गई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल और एसडीओपी राजेश कुमार साहू के नेतृत्व में बैकुंठपुर कोतवाली चौकी पोड़ी बचरा और सायबर सेल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई शुरु की. जांच में पता चला कि मृतक के दामाद सुरेश ठाकुर उर्फ कानपुरिया निवासी विनोवा नगर, कानपुर देहात ने अपने साथी प्रदीप बैरागी निवासी मंडला (म.प्र.) के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है. तीसरे आरोपी सहदेव सूर्यवंशी निवासी ठगगांव ने दोनों को छिपने में मदद दी है.

नागपुर तक बदमाशों का टीम ने किया पीछा: सायबर सेल के इनपुट पर पुलिस टीम ने आरोपियों का पीछा करते हुए महाराष्ट्र के नागपुर तक दबिश दी लेकिन सफलता नहीं मिली. बाद में जब आरोपी कोरिया लौट रहे थे तब थाना रतनपुर प्रभारी संजय राजपूत और उनकी टीम की मदद से सुरेश ठाकुर और प्रदीप बैरागी को रतनपुर-कटघोरा मार्ग पर गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने खड़गवां से तेल रखने वाला गैलेन खरीदा और पेट्रोल भरवाकर रात में रायराम के घर पहुंचे. सोते हुए रायराम पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी जिससे उसकी पत्नी भी झुलस गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए. तलाशी में मुख्य आरोपी के पास से देशी कट्टा, सात कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई.

