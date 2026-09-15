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SMS अस्पताल की उपलब्धि: पहली बार HLA और मेजर ABO मिसमैच बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफल

चिकित्सकों का कहना है कि ऐसे मामलों में ट्रांसप्लांट के दौरान जटिलताओं का जोखिम अधिक रहता है.

Doctor with a recovered patient
स्वस्थ्य हुए मरीज के साथ चिकित्सक (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2026 at 3:59 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के क्लिनिकल हेमेटोलॉजी विभाग ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. विभाग ने राज्य सरकार की निशुल्क MAA योजना के तहत पहली बार HLA-मिसमैच्ड डोनर और मेजर ABO ब्लड ग्रुप मिसमैच वाले मरीज का एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया है. ट्रांसप्लांट के बाद मरीज की हालत में संतोषजनक सुधार हुआ और स्वस्थ होने पर मंगलवार को उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

क्लिनिकल हेमेटोलॉजी विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर डॉ विष्णु शर्मा ने बताया कि यह जटिल ट्रांसप्लांट 49 वर्षीय पुरुष मरीज में किया गया, जो क्रॉनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया (CML) से पीड़ित था. बीमारी बढ़ने के बाद मरीज लिम्फॉइड ब्लास्ट फेज में पहुंच गया था, जो CML की दुर्लभ और हाई रिस्क अवस्था मानी जाती है. मरीज को ट्रांसप्लांट के लिए तैयार करने से पहले गहन कीमोथेरेपी और टार्गेटेड थेरेपी दी गई. उपचार के बाद मरीज MRD (Measurable Residual Disease) निगेटिव स्थिति में पहुंचा. इसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट की योजना बनाई गई.

पढ़ें: एसएमएस मेडिकल कॉलेज की बड़ी उपलब्धि, जुलाई में 5 बोन मैरो प्रत्यारोपण मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज, एक और ट्रांसप्लांट जारी

डोनर और मरीज में दो स्तर पर मिसमैच: डॉ देवेश पाराशर ने बताया कि मरीज का एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट HLA-मिसमैच्ड पारिवारिक डोनर से किया गया. इस मामले को और चुनौतीपूर्ण बनाने वाला पहलू मरीज और डोनर के बीच मेजर ABO ब्लड ग्रुप मिसमैच होना था. ऐसे मामलों में ट्रांसप्लांट के दौरान जटिलताओं का जोखिम अधिक रहता है और मरीज की लगातार सघन निगरानी जरूरी होती है. डॉक्टरों की टीम ने ट्रांसप्लांट से पहले आवश्यक तैयारी के साथ मरीज का उपचार किया. ट्रांसप्लांट के बाद भी नियमित मॉनिटरिंग, ट्रांसफ्यूजन, लैब जांच और अन्य सपोर्टिव उपचार उपलब्ध कराए गए. इसके बाद मरीज की स्थिति में लगातार सुधार हुआ. बोन मैरो ट्रांसप्लांट बेहद जटिल और महंगी चिकित्सा प्रक्रिया है. इस मरीज का पूरा ट्रांसप्लांट और संबंधित उपचार राज्य सरकार की MAA योजना के तहत पूरी तरह निःशुल्क किया गया.

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डॉक्टरों और सहयोगी टीम की अहम भूमिका: यह उपलब्धि क्लिनिकल हेमेटोलॉजी विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर डॉ विष्णु शर्मा और डॉ देवेश पाराशर के नेतृत्व में हासिल की गई. ट्रांसप्लांट टीम के साथ नर्सिंग, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, लैबोरेटरी और अन्य सहयोगी टीमों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. डॉ विष्णु शर्मा ने कहा कि एसएमएस अस्पताल में HLA-मिसमैच्ड और मेजर ABO-मिसमैच जैसे अत्यंत जटिल बोन मैरो ट्रांसप्लांट का सफल होना राजस्थान में रक्त संबंधी कैंसर के उन्नत उपचार और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेवाओं को मजबूत करेगा.

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