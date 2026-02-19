ETV Bharat / state

बलरामपुर पीड़िता केस में सिर्फ 11 महीने में फैसला: बोर्ड परीक्षा देकर लौट रही छात्रा से दरिंदगी करने वालों को मिली "ताउम्र जेल"

शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि कोर्ट ने सिर्फ 10 महीने में सुनवाई पूरी की. फैसले से न्याय स्थापित हुआ है.

दोषियों को मिला दोहरा आजीवन कारावास.
दोषियों को मिला दोहरा आजीवन कारावास.
बलरामपुर: परीक्षा देकर घर लौट रही छात्रा की किडनैपिंग, उसके साथ गैंगरेप करने फिर तेजाब से नहलाने वाले दोषियों को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई. अदालत ने सिर्फ 10 महीने में सुनवाई पूरी की. दोनों आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा दी है. साथ ही दोनों पर 4-4 लाख का अर्थदंड भी लगाया है.

शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि घटना 4 मार्च 2025 की है. सिद्धार्थ नगर जिले की रहने वाली 20 वर्षीय छात्रा इंटर की परीक्षा देकर लौट रही थी. खुटेहना तिराहे के पास दोषी अजय कुमार और उसके साथी धमेंद्र सोनी ने छात्रा का अपहरण कर लिया. जबरन कार से लगए और सामूहिक दुष्कर्म किया.

दरिंदगी की हद पार की: शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दोषियों ने पीड़िता के साथ दरिंदगी की हदें पार कर दीं. उन्होंने दुष्कर्म के बाद छात्रा को हथौड़े से बुरी तरह मारा. प्लास से उसकी जीभ काट दी.

इससे भी आगे बढ़कर दोनों ने जान से मारने की नीयत से पीड़िता को तेजाब से नहला दिया, जिससे उसका आगे का हिस्सा झुलस गए. दोनों उसे मरणासन्न हालत में सड़क किनारे छोड़कर भाग गए.

शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह का बयान.

किस्मत से बची पीड़िता: उन्होंने बताया कि किसी ने पीड़िता की कराह सुनी तो एंबुलेंस बुलाई, हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां से उसे लखनऊ रेफर किया गया और उसकी जान बचा ली गई.

पुलिस ने तत्काल केस दर्ज किया और जांच-पड़ताल शुरू की गई. फॉरेंसिक टीम को साक्ष्य मिले. प्लास, हथौड़ा बरामद हुआ. कार भी जब्त की गई.

पीड़िता ने दिया बयान: शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि पीड़िता के बयान और साक्ष्यों के आधार पर जिला जज उत्कर्ष चतुर्वेदी ने अजय कुमार उर्फ गौरी शंकर निवासी बालगढ़वा जनपद सिद्धार्थनगर और धमेंद्र सोनी उर्फ आकाश को दोषी मानते हुए दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

अदालत ने दोषियों पर चार-चार लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. उन्होंने बताया कि इंसानियत को झकझोर देने वाली इस घटना पर अदालत द्वारा सजा सुनाने से न्याय स्थापित हुआ है.

पीड़िता ने संतोष जताते हुए इसे इंसाफ की जीत बताया है.दूसरी तरफ यह अपराधियों को नसीहत भी है कि अपराधी चाहे जितनी कोशिश करें, लेकिन अपराध चीख-चीखकर बोलता है. कानून का शिकंजा उस पर जरूर कसता है.

संपादक की पसंद

