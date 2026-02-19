ETV Bharat / state

बलरामपुर पीड़िता केस में सिर्फ 11 महीने में फैसला: बोर्ड परीक्षा देकर लौट रही छात्रा से दरिंदगी करने वालों को मिली "ताउम्र जेल"

दोषियों को मिला दोहरा आजीवन कारावास. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बलरामपुर: परीक्षा देकर घर लौट रही छात्रा की किडनैपिंग, उसके साथ गैंगरेप करने फिर तेजाब से नहलाने वाले दोषियों को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई. अदालत ने सिर्फ 10 महीने में सुनवाई पूरी की. दोनों आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा दी है. साथ ही दोनों पर 4-4 लाख का अर्थदंड भी लगाया है. शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि घटना 4 मार्च 2025 की है. सिद्धार्थ नगर जिले की रहने वाली 20 वर्षीय छात्रा इंटर की परीक्षा देकर लौट रही थी. खुटेहना तिराहे के पास दोषी अजय कुमार और उसके साथी धमेंद्र सोनी ने छात्रा का अपहरण कर लिया. जबरन कार से लगए और सामूहिक दुष्कर्म किया. दरिंदगी की हद पार की: शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दोषियों ने पीड़िता के साथ दरिंदगी की हदें पार कर दीं. उन्होंने दुष्कर्म के बाद छात्रा को हथौड़े से बुरी तरह मारा. प्लास से उसकी जीभ काट दी. इससे भी आगे बढ़कर दोनों ने जान से मारने की नीयत से पीड़िता को तेजाब से नहला दिया, जिससे उसका आगे का हिस्सा झुलस गए. दोनों उसे मरणासन्न हालत में सड़क किनारे छोड़कर भाग गए. शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह का बयान. (Video Credit: ETV Bharat)