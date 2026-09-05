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मथुरा में लगेगा डबल एथनॉल प्लांट, लाखों किसानों को मिलेगा फायदा

इस दौरान शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने एक प्रेस वार्ता कर छाता तहसील में बंद पड़ी शुगर मिल को लेकर कहां, मिल के अंदर जल्द ही डबल एथनॉल प्लांट लगेगा, जिससे डेढ़ लाख किसानों को फायदा मिलेगा. उत्तर प्रदेश का यह पहला डबल प्लांट होगा, जिसमें शुगर फैक्ट्री के साथ बिजली प्लांट भी होगा.

मथुरा: 2027 विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में राजनीतिक मुद्दे गरमाने लगे हैं. जनपद के छाता तहसील में दो दशक पहले छाता शुगर मिल घाटे के चलते बंद हो गई थी, जिसको लेकर अब स्थानीय लोग धरना प्रदर्शन कर, सरकार को घेरने लगे हैं.

गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण (VIDEO Credit; ETV Bharat)

मंत्री लक्ष्मी नारायण ने कहा कि मेरी सभी भाइयों से अनुरोध है कि वह अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दें, क्योंकि जल्द ही शुगर मिल का काम शुरु होगा, मुख्यमंत्री जी-जो कहते हैं वही करते हैं. सब लोग जानते हैं कि एक दिन, एक महीना या एक साल में प्लांट नहीं लगता, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, धरना प्रदर्शन को समाप्त करके प्लांट लगने में सहयोग करें. उन्होंने कहा कि पहले भी शुगर मिल की टेंडर प्रक्रिया हुई थी, लेकिन किसी ने टेंडर नहीं डाला.कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बताया छाता शुगर मिल को लेकर कुछ विरोधी पार्टी के लोग मुझे बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक शुगर मिल के विरोध में 500 लोग इकट्ठे नहीं हुए, लोक दल के सवाल पर मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं. मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं.

उन्होंने कहा कि मैनें कभी उनके बारे में कोई भी अपशब्द नहीं कहा, लेकिन मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मथुरा जनपद की पांच विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही चुनाव जीतकर आएंगे.

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