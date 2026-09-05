मथुरा में लगेगा डबल एथनॉल प्लांट, लाखों किसानों को मिलेगा फायदा
उत्तर प्रदेश का यह पहला डबल प्लांट होगा, जिसमें शुगर फैक्ट्री के साथ बिजली प्लांट भी होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 7:52 PM IST
मथुरा: 2027 विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में राजनीतिक मुद्दे गरमाने लगे हैं. जनपद के छाता तहसील में दो दशक पहले छाता शुगर मिल घाटे के चलते बंद हो गई थी, जिसको लेकर अब स्थानीय लोग धरना प्रदर्शन कर, सरकार को घेरने लगे हैं.
इस दौरान शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने एक प्रेस वार्ता कर छाता तहसील में बंद पड़ी शुगर मिल को लेकर कहां, मिल के अंदर जल्द ही डबल एथनॉल प्लांट लगेगा, जिससे डेढ़ लाख किसानों को फायदा मिलेगा. उत्तर प्रदेश का यह पहला डबल प्लांट होगा, जिसमें शुगर फैक्ट्री के साथ बिजली प्लांट भी होगा.
उन्होंने कहा कि मैनें कभी उनके बारे में कोई भी अपशब्द नहीं कहा, लेकिन मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मथुरा जनपद की पांच विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही चुनाव जीतकर आएंगे.
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