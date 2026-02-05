ETV Bharat / state

दिल्ली में पर्यटन स्थलों को जोड़ेंगी डबल-डेकर बसें, जानें कब से की जाएंगी शुरू

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री संग्रहालय, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और भारत मंडपम जैसे प्रमुख आकर्षणों को जोड़ने वाली पर्यटन सेवा शुरू करने की योजना के तहत इस महीने दिल्ली में डबल डेकर बसों का शुभारंभ किया जाएगा. दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में पर्यटकों को बेहतर दर्शनीय स्थलों का अनुभव प्रदान करने के प्रयासों के तहत यह सेवा फरवरी में शुरू होगी.

एक अधिकारी ने बताया कि शाम के समय के भ्रमण कराने की भी योजना बनाई जा रही है और रूट्स को काफी हद तक अंतिम रूप दे दिया गया है. दिल्ली सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर 20 फरवरी के करीब दो डबल डेकर बसों को शुरू किए जाने की योजना है. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) पहल के तहत अशोक लेलैंड की ओर से निर्मित और उपलब्ध कराई गई यह इलेक्ट्रिक बस, शुरू में परिवहन विभाग के तहत ओखला डिपो में तैनात थी, जिसे बाद में पर्यटन विभाग को सौंप दिया गया.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'पर्यटन विभाग अब प्रधानमंत्री संग्रहालय से भारत मंडपम, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, नया संसद परिसर, दिल्ली हाट और अन्य लोकप्रिय स्थलों तक बस सेवा संचालित करने की योजना बना रहा है.' उन्होंने कहा कि विभाग ने औपचारिक उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से समय मांगा है. ड्राइवर के अलावा बस में 63 से अधिक यात्री बैठ सकते हैं. यह सेवा घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों के लिए है और लुटियंस दिल्ली में बिना किसी परेशानी के चल सकती है.