आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस पलटी, पांच यात्रियों की मौत, कई घायल
मुख्यमंत्री ने उन्नाव सड़क हादसे का तत्काल संज्ञान लिया है, हादसे में हुई मृत्यु पर मुख्यमंत्री ने गहरा दुःख व्यक्त किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 9:48 AM IST
उन्नाव: जिले के औरास थाना क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. आगरा से लखनऊ की ओर जा रही एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में करीब पांच यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गईं. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस में लगभग 45 यात्री सवार थे. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार या किसी तकनीकी कारण से बस चालक नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद बस एक्सप्रेसवे पर पलट गई. हादसा इतना गंभीर था कि कई यात्री बस के अंदर फंस गए. मुख्यमंत्री ने उन्नाव सड़क हादसे का तत्काल संज्ञान लिया है.
हादसे में हुई मृत्यु पर मुख्यमंत्री ने गहरा दुःख व्यक्त किया है. शोक संतप्त परिजनों के प्रति मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त की है. अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने और राहत व बचावकार्य तेज करने का प्रशासन को दिया निर्देश है. मुख्यमंत्री ने घायलों का उचित इलाज करवाने का अधिकारियों को दिया निर्देश है.
घटना की सूचना मिलते ही औरास थाना पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी राहत एवं बचाव दल तत्काल मौके पर पहुंच गए। स्थानीय पुलिस और बचावकर्मियों ने राहत अभियान चलाकर घायलों को बस से बाहर निकाला और एंबुलेंस की सहायता से उपचार के लिए औरास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया. कुछ गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किए जाने की भी जानकारी सामने आई है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उनकी पहचान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. प्रशासन की ओर से हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.