फिरोजाबाद में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस पलटी, 12 यात्री घायल

फिरोजाबाद में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस पलटी. ( ETV Bharat )

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. लखनऊ से कश्मीरी गेट दिल्ली जा रही एक डबल डेकर बस डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में करीब 12 यात्री घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सीएचसी शिकोहाबाद भेजा गया है.

बता दें कि यह मामला जनपद के नसीरपुर थाना क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर किलोमीटर संख्या 55-56 के बीच हुआ.लखनऊ से नई दिल्ली जा रही बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गयी. हादसे से मौके पर चीखपुकार मच गयी.

प्रभारी निरीक्षक थाना नगला खंगर ज्ञानेंद्र सिंह सोलंकी के अनुसार, 25 फरवरी 2026 को प्रातः करीब तीन बजे कॉलर द्वारा यूपी-112 पर सूचना दी गई कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 55-56 के बीच एक बस पलट गई है. सूचना मिलते ही थाना नसीरपुर पुलिस मौके पर पहुंची.

मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पाया कि बस संख्या AR 11 F 6677, जो लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 55.7, थाना क्षेत्र नसीरपुर के अंतर्गत डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई.

बस में लगभग 45 यात्री सवार थे.हादसे में 11-12 यात्रियों को चोटें आईं है. पुलिस और राहत टीम की मदद से सभी घायलों को एंबुलेंस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) शिकोहाबाद भेजा गया.