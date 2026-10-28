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संभल में गंगा एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस पलटी, बिहार के 25 यात्री घायल

संभल: गंगा एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में करीब 25 यात्रियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. बस में बच्चे भी सवार थे. घायलों को एंबुलेंस की मदद से जिला संयुक्त चिकित्सालय संभल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. बस पंजाब के पटियाला से बिहार के विभिन्न जिलों के लिए जा रही थी. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही दो थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य किया.



पूरा मामला संभल जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर गंगा एक्सप्रेसवे पर खिरनी टोल प्लाजा और लहरावन के बीच का है. बुधवार सुबह यात्रियों से भरी डबल डेकर बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया. घायल यात्रियों में बच्चे भी शामिल हैं. हादसे में घायल बिहार के सुपौल जिले के गौरगंज निवासी मुकेश कुमार ने बस में क्षमता से अधिक यात्रियों के सवार होने का आरोप लगाया है. सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय संभल में भर्ती कराया गया है. अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, घायलों के उपचार के लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की टीम लगाई गई है.





घायल मुकेश कुमार ने बताया की बस में करीब डेढ़ सौ यात्री सवार थे और उनके सामान भी रखे हुए थे. बस में बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी, इसके बावजूद यात्रियों को ठूंस-ठूंसकर बैठाया गया था. मुकेश ने बताया कि वह राजमिस्त्री का काम करते हैं और पटियाला से बिहार लौट रहे थे. हादसे के दौरान उन्होंने बस की खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. उन्होंने घायलों की संख्या 50 से अधिक होने का दावा भी किया है.



सीएमएस डॉ. राजेंद्र सैनी ने बताया कि हादसे में घायल 20 से 22 लोगों को अस्पताल लाया गया है. सभी का उपचार किया जा रहा है। घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छह डॉक्टरों सहित अस्पताल का पूरा स्टाफ जुटा हुआ है.



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