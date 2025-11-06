आगरा एक्सप्रेस वे पर स्लीपर बस पलटी, दिल्ली से बनारस जा रही थी, 20 यात्री घायल
मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को अस्पताल भिजवा रही है, कई यात्रियों को गंतव्य के लिए रवाना कराया गया.
लखनऊ: आगरा एक्सप्रेस वे पर गुरुवार को भीषण हादसा हो गया. यहां एक स्लीपर बस पलट गई. पुलिस के मुताबिक इस बस में 60 यात्री सवार थे. हादसे में 20 यात्री घायल हुए हैं. घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस के मुताबिक हादसे में सुरक्षित बची सवारियों को गंतव्य के लिए रवाना करा दिया गया है. अन्य का उपचार जारी है.
सीओ हसनगंज अरविंद कुमार ने बताया कि बस आगरा से लखनऊ की ओर जा रही थी. हादसा कल आधी रात करीब दो बजे के आसपास हुआ. इस दौरान बस हादसे का शिकार हो गई. बस में करीब 60 सवारियां मौजूद थीं. हादसे में 20 सवारियां घायल हुईं हैं. सूचना पर पुलिस और यूपीडा की टीम पहुंच गई.
घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अन्य यात्रियों को गंतव्य के लिए रवाना कर दिया. उन्होंने बताया कि बस दिल्ली से बनारस के लिए जा रही थी. बस में बनारस, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर समेत कई जिलों की सवारियां मौजूद थीं. घायलों का उपचार कराया जा रहा है. पुलिस व यूपीडा की टीम से ओर से इलाज के बाद सवारियों को गंतव्य की ओर भेजा जा रहा है. उन्होंने बताया कि घायल यात्रियों के परिजनों को सूचना दी जा रही है. पुलिस की ओर से यात्रियों की हरसंभव मदद की जा रही है.
