ETV Bharat / state

मुरादाबाद में ड्राइवर चेंज करते समय डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलटी, कई यात्री घायल

मुरादाबाद: मूंढापांडे थाना क्षेत्र स्थित एनएच पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई. बस के पलटते ही चीख पुकार मच गई. सूचना पर मूंढापांडे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करके घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचा. मामला मूंढापांडे थाना क्षेत्र स्थित एचए 9 से है, जहां पर एक डबल डेकर बस सीतापुर से दिल्ली की ओर जा रही थी. बताया जा रहा है कि बस को कंडक्टर चला रहा था. चलती बस को ड्राइवर चेंज हो रहा था.

बताया जा रहा है कि बस में 70 लोग सवार थे. घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने रेस्क्यू करके बस से सवारियों को बाहर निकाला. 20 घायलों को एंबुलेंस की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां सभी का इलाज चल रहा है. एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना.

घटना के संबंध में जानकारी देते हुए एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि सीतापुर की ओर से आ रही एक डबल डेकर बस ड्राइवर चेंज करते समय अनियंत्रित होकर सर्विस रोड पर पलट गई. इसके बाद थाना मुंढापांडे से पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और बस में सवार यात्रियों का रेस्कक्यू करने के उपरांत अस्पताल में दाखिल कराया गया. मामूली छोटे आई है और गनीमत यह रही कि हादसे में किसी यात्री की जान नहीं गई.