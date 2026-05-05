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संभल में गंगा एक्सप्रेसवे पर रोड एक्सीडेंट, खड़े ट्रक में डबल डेकर बस टकराई, 30 घायल

घायलों का इलाज बहजोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा, सूचना पर पहुंची पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम.

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गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 12:30 PM IST

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संभल: संभल में गंगा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया. लुधियाना से आ रही एक डबल डेकर बस खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें 25 से 30 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

हादसा संभल और बदायूं के थाना इस्लामनगर क्षेत्र की सीमा पर, चंदौसी टोल प्लाजा के पास सुबह करीब 8 बजे हुआ. बताया जा रहा है कि बस लुधियाना से बदायूं, हरदोई और उन्नाव के लिए जा रही थी. इसी दौरान रास्ते में खड़े ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भयंकर थी कि बस में बैठे यात्री 25 से 30 गंभीर रूप से घायल हो गए. बस में करीब 30 से अधिक यात्री सवार बताए जा रहे. पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आनन-फानन में सभी घायलों को बहजोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है.

तरुण पाठक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (Video Credit; ETV Bharat)

घायल यात्री रमा ने बताया कि बस में सवार लगभग 25 से 26 लोग घायल हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बस चालक रास्ते में 2-3 जगह रुककर शराब पी रहा था और बस पहले भी 2 बार खराब हो चुकी थी. चालक बस को बहुत धीमी गति से चला रहा था, तभी अचानक ट्रक से टक्कर हो गई. उन्होंने यह भी बताया कि एंबुलेंस समय पर पहुंच गई थी और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. तरुण पाठक ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चालक को हल्की झपकी आ गई, जिसके कारण बस ट्रक से टकरा गई. हादसे में लगभग 26 से 27 लोग घायल हुए हैं, हालांकि किसी की मौत की सूचना नहीं है.

उन्होंने बताया कि सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जबकि 10 से 12 घायलों का इलाज बहजोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है. बाहर के यात्रियों को उनके घर भेजने की भी व्यवस्था की जा रही है.

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