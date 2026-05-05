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संभल में गंगा एक्सप्रेसवे पर रोड एक्सीडेंट, खड़े ट्रक में डबल डेकर बस टकराई, 30 घायल

गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

संभल: संभल में गंगा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया. लुधियाना से आ रही एक डबल डेकर बस खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें 25 से 30 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. हादसा संभल और बदायूं के थाना इस्लामनगर क्षेत्र की सीमा पर, चंदौसी टोल प्लाजा के पास सुबह करीब 8 बजे हुआ. बताया जा रहा है कि बस लुधियाना से बदायूं, हरदोई और उन्नाव के लिए जा रही थी. इसी दौरान रास्ते में खड़े ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भयंकर थी कि बस में बैठे यात्री 25 से 30 गंभीर रूप से घायल हो गए. बस में करीब 30 से अधिक यात्री सवार बताए जा रहे. पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आनन-फानन में सभी घायलों को बहजोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है. तरुण पाठक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (Video Credit; ETV Bharat)