दीपावली पर दिल्ली में प्रदूषण का डबल अटैक: 23 इलाकों की AQI 400 पार, एनसीआर में बढ़ सकती है GRAP की पाबंदियां
दिल्ली में 8 नवंबर की सुबह कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में, दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 383 दर्ज
Published : November 8, 2026 at 11:15 AM IST|
Updated : November 8, 2026 at 11:26 AM IST
नई दिल्लीः दीपावली का त्योहार जहां रोशनी व खुशियों का संदेश लेकर आया है, वहीं राजधानी दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लोगों के लिए प्रदूषण की चुनौती भी लगातार गंभीर होती जा रही है. दीपावली से ठीक एक दिन पहले यानी 7 नवंबर को दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में जमकर आतिशबाजी हुई. इसके बाद 8 नवंबर की सुबह भी कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई. मौसम में ठंडक व हवा में प्रदूषक तत्वों के फैलाव के लिए अनुकूल परिस्थितियों के बीच प्रदूषण का स्तर चिंता बढ़ा रहा है.
दिल्ली में लगातार बढ़ा प्रदूषण, 8 नवंबर को AQI 383
राजधानी दिल्ली में पिछले चार दिनों के एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदूषण का स्तर लगातार ऊंचा बना हुआ है. 5 नवंबर 2026 को दिल्ली का AQI 369 दर्ज किया गया था. 6 नवंबर को यह बढ़कर 382 पहुंच गया, जबकि 7 नवंबर को मामूली गिरावट के साथ 369 दर्ज किया गया. हालांकि, 8 नवंबर की सुबह एक बार फिर इसमें बढ़ोतरी हुई और दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 383 दर्ज किया गया.
यानी 7 नवंबर के मुकाबले 8 नवंबर को दिल्ली के AQI में 14 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई. हालांकि, ये स्तर अभी 400 के पार नहीं पहुंचा है, लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के निर्धारित मानकों के मुताबिक 301 से 400 के बीच AQI को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है. ऐसे में दिल्ली के लोगों को फिलहाल साफ हवा में सांस लेने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है.
इस तरह एनसीआर के पांच प्रमुख शहरों के आंकड़ों को देखें तो दिल्ली, गाजियाबाद व नोएडा में पिछले दिन के मुकाबले प्रदूषण बढ़ा है, जबकि गुरुग्राम व फरीदाबाद में गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि, गुरुग्राम व नोएडा की हवा अभी भी बहुत खराब श्रेणी में है.
दिल्ली के 23 इलाकों में AQI 400 पार, जहांगीरपुरी में सबसे ज्यादा 450
अगर दीपावली के बाद प्रदूषण का स्तर और बढ़ता है तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ओर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण यानी GRAP-4 को लागू किया जा सकता है. इसके तहत दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए और सख्त पाबंदियां लगाई जा सकती हैं.
अब GRAP-4 की आशंका के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि दीपावली के बाद दिल्ली-एनसीआर की हवा कितनी जहरीली होगी? अगर आतिशबाजी के कारण प्रदूषण में इजाफा होता है तो लोगों को और सख्त प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में त्योहार की खुशियों के साथ पर्यावरण व लोगों की सेहत का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है.
फिलहाल GRAP-3 लागू, वाहनों को लेकर ये हैं पाबंदियां और छूट
दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल GRAP का तीसरा चरण लागू है. जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक इस चरण में वाहनों की आवाजाही को लेकर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं. इसका उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करना है.
किन वाहनों को चलाने की अनुमति है?
1. दिल्ली में पंजीकृत पेट्रोल के BS-IV और उससे ऊपर के वाहन तथा डीजल के BS-VI वाहन चल सकते हैं.
2. इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों को अनुमति है.
3. अंतरराज्यीय और शहरों के भीतर चलने वाली इलेक्ट्रिक, CNG व BS-VI डीजल बसें चल सकती हैं.
4. मालवाहक वाहनों में LCV, MCV और HCV श्रेणी के BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहन वैध PUC प्रमाणपत्र के साथ चल सकते हैं.
5. एंबुलेंस, दमकल व पुलिस जैसे आपातकालीन सेवा वाहनों को छूट दी गई है.
किन वाहनों पर प्रतिबंध है?
1. दिल्ली में पंजीकृत BS-III व उससे नीचे के पेट्रोल वाहन तथा BS-VI से नीचे के डीजल वाहन प्रतिबंधित हैं.
2. दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-IV और उससे नीचे के पेट्रोल और डीजल वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते हैं.
3. BS-IV और उससे पुराने अंतरराज्यीय तथा इंट्रा-सिटी डीजल बसों पर प्रतिबंध है.
4. BS-IV और उससे पुराने व्यावसायिक मालवाहक वाहनों को अनुमति नहीं है.
5. दिल्ली के लिए निर्धारित गंतव्य नहीं रखने वाले भारी ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है. उन्हें परिधीय एक्सप्रेसवे की ओर डायवर्ट किया जा सकता है.
6. वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) के बिना किसी भी वाहन को चलाने की अनुमति नहीं है.
This festive season, let's make every home a clean-air zone. https://t.co/xyaZMGneT6— Commission for Air Quality Management (@CAQM_Official) November 7, 2026
यात्रा पर निकलने से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी ट्रैफिक एडवाइजरी और डायवर्जन की जानकारी भी जरूर जांच लें.
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