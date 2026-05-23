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मौसम का डबल अटैक; पश्चिमी यूपी को भिगोएंगी बौछारें, पूर्वी इलाकों में भीषण लू का रेड अलर्ट

प्रतीकात्मक फोटो. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: यूपी में मौसम का डबल अटैक होने वाला है. झुलसाती गर्मी और लू के बीच यूपी के एक हिस्से को बारिश से राहत मिलने वाली है. मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ ने अलर्ट जारी किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 23 और 24 मई को गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. इससे बड़े इलाके को राहत मिलेगी. दूसरी तरफ पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क ही रहेगा और धूल भरी हवाएं चलेंगी. आगामी तीन दिनों के लिए 'रेड वार्निंग' (Red Warning) और उसके बाद के दिनों के लिए 'ऑरेंज वार्निंग' (Orange Warning) जारी किया गया है. मौसम विभाग का अलर्ट (Photo Credit; ETV Bharat) मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में इस समय कोई भी सक्रिय मौसम तंत्र मौजूद नहीं है, जिसके कारण मौसम पूरी तरह शुष्क और साफ है. साफ आसमान की वजह से विकिरणीय उष्मन (Radiational Heating) बढ़ गया है. इसके साथ ही, मध्य भारत के ऊपर मध्य क्षोभमंडल में एक प्रति-चक्रवात (Anti-Cyclone) बना हुआ है, जिससे गर्म हवाएं नीचे की ओर बैठ रही हैं. रही-सही कसर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में आने वाली गर्म और शुष्क पछुआ हवाओं ने पूरी कर दी है, जिससे संवेदी ऊष्मा (Sensible Heat) में भारी बढ़ोतरी हुई है. मौसम विभाग ने साफ किया है कि आगामी एक सप्ताह तक राज्य में उष्ण लहर से लेकर भीषण उष्ण लहर (Severe Heat Wave) चलने की प्रबल आशंका है. इसके साथ ही दिन के साथ-साथ रातें भी बेहद गर्म (Warm Night) रहने वाली हैं. इसमें खासकर पूर्वी जिले शामिल हैं. भीषण लू वाले इलाके: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज और फतेहपुर में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर रहने वाली है. इसके अलावा प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, आगरा, फिरोजाबाद, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर जैसे जिलों में भीषण लू का प्रकोप रहेगा. मौसम विभाग का अलर्ट (Photo Credit; ETV Bharat) इन जिलों में गर्म रातें: फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर सहित कई जिलों में रात का तापमान भी सामान्य से काफी अधिक रहेगा, जिससे लोगों को चौबीसों घंटे गर्मी से राहत नहीं मिलेगी.