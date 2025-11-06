ETV Bharat / state

डोटासरा का मुख्यमंत्री भजनलाल पर तंज, कहा-बिना वसुंधरा राजे की मर्जी के अंता नहीं जा पाए सीएम

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कृषि मंत्री किरोड़ी लाला मीणा में दम है, तो मुख्यमंत्री कार्यालय में छापे मार कर दिखाएं.

Dotasra with BTP workers who joined Congress
कांग्रेस में शामिल बीटीपी कार्यकर्ताओं के साथ डोटासरा (ETV Bharat Jaipur)
November 6, 2025

जयपुर: बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के एक साथ रोड शो करने को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसा है. डोटासरा ने कहा कि वसुंधरा राजे की बिना मर्जी के मुख्यमंत्री भजनलाल झालावाड़ और बारां नहीं जा पाए. पीसीसी अध्यक्ष ने दावा किया कि वसुंधरा राजे ने पहले ही कह दिया था कि आपको यहां पर नहीं आना है. फिर मुख्यमंत्री ने दो-तीन बार और कहा, लेकिन राजे ने कहा कि आप मस्त रहो, मैं अपने आप देख लूंगी की क्या करना है.

सीएम पर कसा तंज: डोटासरा ने बुधवार शाम को कांग्रेस वॉर रूम में मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि वसुंधरा राजे को पता है कि 2 साल में कुछ नहीं हुआ है. इसलिए मुख्यमंत्री राजे की परमिशन के बगैर हाड़ौती कैसे जा सकते थे. इसलिए अब एक साथ जाने का दौरा हुआ. डोटासरा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को देखकर वहां के लोग कह रहे हैं कि वे तो उन्हें मुख्यमंत्री मान कर बैठे थे. इसीलिए वोट दिया था, लेकिन अब सरकार में वसुंधरा राजे की ही नहीं चल रही हैं. कलेक्टर-एसपी भी उनकी बात नहीं मानते हैं.

डोटासरा ने मंत्री किरोड़ी को दिया ये चैलेंज, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: अंता उपचुनाव: सीएम भजनलाल और वसुंधरा राजे ने किया रोड शो, भाजपा प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन

विकास कार्य पर साधा निशाना: पीसीसी अध्यक्ष अध्यक्ष ने दावा किया कि मैंने अंता विधानसभा क्षेत्र के 15-20 गांव के दौरे किए. एक भी ऐसा गांव नहीं जहां पर भाजपा के जीते हुए विधायक ने काम करवाया हो. इसलिए वहां पर भाजपा का सूपड़ा साफ है. पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि अंता विधानसभा सीट पर इसलिए चुनाव हो रहा है क्योंकि भाजपा ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया था जिस पर 27 मुकदमे दर्ज थे. उसने एसडीएम की कनपटी पर बंदूक लगाकर पोलिंग बूथ लूटा था और कांग्रेस को बदनाम करके सत्ता में आ गए. भाजपा ने कभी नहीं कहा कि आप हमें वोट दो. हम भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन इन्होंने राजस्थान की जनता को ठग लिया और जिस जनता को हमारी सरकार ने पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, मुफ्त इलाज और चिरंजीवी बीमा सब कुछ मिल रहा था, वो योजनाएं बंद कर दी गई. इन्होंने दो साल में कोई काम नहीं किया. केवल सड़कों के नाम बदल रहे हैं.

पढ़ें: अंता उपचुनाव: सचिन पायलट ने प्रमोद जैन भाया के समर्थन में निकाला रोड शो, कहा-भाजपा में अंतर्कलह

'10 दिन तो टिकट तय नहीं कर पाए': पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि अंता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की अंतर्कलह सामने आ चुकी है. 10 दिन तक तो यह लोग टिकट ही नहीं तय कर पाए थे. अब भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ कह रहे हैं कि भाजपा प्रत्याशी को चुनाव जिताएंगे, तो हम इन्हें मंत्री बनाएंगे. पहली बात तो यह है कि वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं. इन्होंने ऐसा ही प्रयोग करणपुर में करके देखा था. जहां पर चुनाव जीतने से पहले ही प्रत्याशी को मंत्री पद की शपथ दिला दी. बाद में उसे हार का सामना करना पड़ा था.

पढ़ें: अंता उपचुनाव : कांग्रेस-भाजपा ने झोंकी ताकत, आज रोड शो में एक रथ पर दिखेंगे सीएम भजनलाल और वसुंधरा

मुख्य सचेतक का बयान बेतुका: डोटासरा ने सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के बयान पर भी तंज कसते हुए कहा कि सरकारी मुख्य सचेतक कह रहे हैं कि राजस्थान में बड़े-बड़े हादसे से हो रहे हैं. मैं ज्योतिष में यकीन रखता हूं. इसलिए जो भी हादसे से हो रहे हैं, वो प्राकृतिक हैं. हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं.

'किरोड़ी में दम है तो मुख्यमंत्री कार्यालय में छापा डालें': कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की ओर से फैक्ट्री में छापे मारे जाने को लेकर डोटासरा ने कहा कि अगर किरोड़ी में दम है, तो मुख्यमंत्री कार्यालय में छाप मारकर उन पर्चियां को पकड़ें, जिनमें लेनदेन का हिसाब है. उन्होंने कहा कि जो काम किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं, वो उनका नहीं बल्कि अधिकारियों का काम है. हो सकता है कि जो अभी तक जो छापे डाले हैं, उसमें कोई बड़ा घालमेल हो. यह जांच का विषय है. लेकिन ऐसा लगता है कि मंत्री की अधिकारी नहीं मानते हैं या फिर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मना किया है कि किरोड़ी की कोई बात नहीं माननी है. इसलिए किरोड़ी मीडिया को साथ लेकर छापा मारने चले जाते हैं.

'इनका काम केवल धार्मिक उन्माद फैलाना': वहीं मदरसों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाए जाने के शिक्षा मंत्री के बयान पर पीसीसी अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि अभी तो मंत्री ने मौखिक तौर पर बोला है. एक बार उसका सर्कुलर जारी हो, तब देखेंगे कि हमें क्या बोलना है. लेकिन वो जिस तरफ की भाषा बोल रहे हैं, वह ठीक नहीं है. कल को यह मदरसों में संघ की प्रार्थना और शस्त्र पूजन भी कराएंगे. इनका काम केवल धार्मिक वैमनस्यता फैलाना ही रह गया है.

पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि मंत्री कह रहे हैं कि मैं प्राइवेट स्कूलों की यूनिफॉर्म सरकारी जैसी कर दूंगा. लेकिन पहले मंत्री को वो काम करना चाहिए जो हमारी सरकार ने सरकारी स्कूलों में दो-दो ड्रेस देने का नियम बनाया था, उसे तो बंद कर दिया. उन्होंने कहा कि मंत्री कह रहे हैं कि जो स्कूलों में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत नहीं गाएगा, उसकी उपस्थिति नहीं मानी जाएगी. तो क्या ऐसा किसी शिविरा पंचांग में लिखा है या उनके सर्कुलर में लिखा है. यह केवल इस तरह की बातें करके ही काम करते हैं.

बीटीपी के 45 कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल: इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सक्रिय भारत ट्राइबल पार्टी (बीटीपी) के 45 कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई. इस मौके पर डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा, करौली धौलपुर से सांसद भजनलाल जाटव और पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद भी मौजूद रहे.

