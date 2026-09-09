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जयपुर में मुख्यमंत्री के रोड शो को डोटासरा ने बताया फ्लॉप, बोले, 'सरकारी संसाधनों का हो रहा दुरुपयोग'

मीडिया से बातचीत करते हुए डोटासरा ( ETV Bharat Jaipur )