डोटासरा ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा–पूरे देश में बीजेपी का शासन हुआ फेल
गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति कमजोर हो रही है.
Published : April 4, 2026 at 1:57 PM IST
कोटपूतली-बहरोड़: क्षेत्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने पश्चिम बंगाल के आगामी चुनावों को लेकर बयान देते हुए कहा कि चुनाव तो हर हाल में होंगे और अगर कोई उन्हें रोक सकता है तो रोक कर दिखाए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया को कोई बाधित नहीं कर सकता और जनता ही अंतिम निर्णय करती है. टीएमसी द्वारा बंगाल में जीत के दावे को लेकर पूछे गए सवाल पर डोटासरा ने कहा कि यह फैसला वहां की जनता करेगी.
डोटासरा ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश में भाजपा का शासन पूरी तरह विफल हो चुका है. उन्होंने डबल इंजन की सरकार को भी असफल बताते हुए कहा कि जनता को इससे कोई राहत नहीं मिल रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आम लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय केवल राजनीति में उलझी हुई है. राजस्थान की स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में आम जनता कई समस्याओं से जूझ रही है. उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर तक लोगों को आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं. रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, जिससे युवाओं में निराशा फैल रही है.
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शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई. उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. इसके चलते कई छात्र पढ़ाई बीच में ही छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए.
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डोटासरा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति कमजोर हो रही है. अमेरिका के सामने भारत की स्थिति झुकने वाली दिखाई दे रही है, जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है. पंचायत चुनावों को लेकर भी उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सरकार डर और भय के कारण चुनाव नहीं करा पा रही है. उन्होंने दावा किया कि जिस दिन चुनाव होंगे, उस दिन जनता का असली मूड सामने आ जाएगा. जनता अब पूरी तरह जागरूक हो चुकी है और बदलाव चाहती है. आने वाले समय में जनता अपने वोट के जरिए इसका जवाब जरूर देगी.