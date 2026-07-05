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डोटासरा बोले, 'बिना ड्राफ्ट UCC पर जनसुनवाई अलोकतांत्रिक, सामाजिक समरसता और सौहार्द पर असर संभव', कांग्रेस करेगी बहिष्कार

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ( ETV Bharat File Photo )