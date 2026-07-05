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डोटासरा बोले, 'बिना ड्राफ्ट UCC पर जनसुनवाई अलोकतांत्रिक, सामाजिक समरसता और सौहार्द पर असर संभव', कांग्रेस करेगी बहिष्कार

डोटासरा ने कहा कि यदि बिना मसौदा (ड्राफ्ट) सार्वजनिक किए जनसुनवाई आयोजित की गई, तो कांग्रेस उसका पूर्ण बहिष्कार करेगी.

State Congress President Govind Singh Dotasra
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 5, 2026 at 5:52 PM IST

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जयपुर: समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर राज्य सरकार 6 और 7 जुलाई को प्रदेश भर में जनसुनवाई कर लोगों के सुझाव लेगी. वहीं इसके लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है. इसी बीच कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सवाल खड़े किए है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यूसीसी को लेकर 6 और 7 जुलाई को प्रस्तावित जनसुनवाई पर कड़ा ऐतराज जताते हुए राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि यदि बिना मसौदा (ड्राफ्ट) सार्वजनिक किए जनसुनवाई आयोजित की गई, तो कांग्रेस उसका पूर्ण बहिष्कार करेगी. डोटासरा ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि बिना ड्राफ्ट जारी किए UCC पर जनसुनवाई आयोजित करना न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है, बल्कि इससे प्रदेश में सामाजिक समरसता और सौहार्द भी प्रभावित हो सकता है.

डोटासरा ने पत्र में कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों को जनसुनवाई में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, जबकि अब तक न तो UCC का कोई आधिकारिक मसौदा तैयार कर सार्वजनिक किया गया है और न ही नागरिकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए कोई पोर्टल या अन्य माध्यम उपलब्ध कराया गया है. उनका कहना है कि किसी भी कानून पर सार्थक चर्चा तभी संभव है जब उसका मसौदा जनता के सामने हो, ताकि लोग उसके प्रावधानों का अध्ययन कर अपने विचार और सुझाव दे सकें.

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उन्होंने आरोप लगाया कि बिना मसौदा सार्वजनिक किए सरकार जनसुनवाई के नाम पर एक ऐसी बहस शुरू करना चाहती है, जिसका कोई ठोस आधार नहीं है. इससे विभिन्न धर्मों, जातियों और जनजातियों के बीच अपने अधिकारों, परंपराओं और रीति-रिवाजों को लेकर अनावश्यक आशंकाएं पैदा हो रही हैं. पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकती है और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य की भावना को जन्म दे सकती है.

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यूसीसी पर तत्काल जनसुनवाई रद्द करने की मांग: डोटासरा ने कहा कि बिना ड्राफ्ट सार्वजनिक किए UCC पर प्रस्तावित जनसुनवाई को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और प्रदेश की वास्तविक जनसमस्याओं पर संवाद शुरू किया जाए. कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार वर्तमान स्वरूप में ही UCC पर जनसुनवाई आयोजित करती है, तो पार्टी उसका पूर्ण बहिष्कार करेगी.

मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास: डोटासरा ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश कई गंभीर जनसमस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन सरकार उनका समाधान करने के बजाय जनता का ध्यान UCC जैसे मुद्दे की ओर मोड़ने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि चिकित्सा व्यवस्था बदहाल है, लोगों को समय पर उपचार और आवश्यक दवाइयां नहीं मिल रही हैं, नकली दवाइयों के मामले सामने आ रहे हैं और आयुष्मान योजना का लाभ भी पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है. उन्होंने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, युवाओं की रोजगार के लिए भटकती स्थिति और बार-बार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को भी सरकार की विफलता बताया.

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पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुई है. इसके अलावा किसानों को खाद, बीज और यूरिया की कमी का सामना करना पड़ रहा है तथा कृषि विभाग में कथित भ्रष्टाचार के मामलों की भी चर्चा की गई है. प्रदेश के कई क्षेत्रों में पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी का भी उल्लेख किया गया है. डोटासरा ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में जनता की समस्याओं का समाधान चाहती है तो इन मुद्दों पर व्यापक जनसुनवाई आयोजित करे. कांग्रेस पार्टी ऐसी किसी भी जनसुनवाई में पूरी जिम्मेदारी के साथ भाग लेकर सरकार को रचनात्मक सुझाव देने के लिए तैयार है.

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