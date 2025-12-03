भाजपा की जनसुनवाई पर डोटासरा ने उठाए सवाल, कहा, 'लोगों को धक्के मार बाहर निकाला जा रहा'
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम भजनलाल के दिल्ली दौरों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं.
Published : December 3, 2025 at 6:26 PM IST
जयपुर: भाजपा कार्यालय में भजनलाल सरकार की ओर से शुरू की गई जनसुनवाई को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल खड़े किए हैं. डोटासरा ने कहा कि भाजपा की जनसुनवाई में लोग नहीं आ रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को धक्के मार बाहर निकाला जा रहा है. डोटासरा ने बुधवार शाम को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जनसुनवाई में मंत्री कह रहे हैं कि सब ठीक कर देंगे. लेकिन मंत्रियों की उनके विभाग के सचिव नहीं मानते हैं. अपनी फरियाद लेकर आ रहे कार्यकर्ताओं से विधायक या विधायक प्रत्याशी का लेटर लाने की बात कही जा रही है.
उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्रियों के यहां ऐसे ऐसे अधिकारियों को लगाया गया है, जो मंत्रियों की बात नहीं मानते हैं. हाल ही में जो आईएएस अधिकारियों के तबादला सूची जारी हुई है, उसमें ऐसे अधिकारी मंत्रियों के यहां लगाए गए हैं, जो उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों की बात नहीं मानते हैं. उन्होंने कहा कि हाल ही में एक मुख्यमंत्री के यहां से ऐसे अधिकारी को हटाया गया है, जो मंत्रियों और मुख्यमंत्री की बात मानता था. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह बहुत ही घातक है. उन्होंने कहा कि इस सरकार का काम करने का कोई विजन नहीं है.
पढ़ें: भाजपा कार्यालय में जनसुनवाई : मंत्री राठौड़ बोले - कांग्रेस के नेता एक परिवार के धोक लगाने के लिए दिल्ली जाते थे
'1 महीने में सात बार दिल्ली में हाजिरी लगा चुके सीएम': डोटासरा ने सीएम भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एक महीने में सात बार दिल्ली जा चुके हैं. लेकिन रिजल्ट एक पैसे का भी नहीं आया है. वे केवल आलाकमान को खुश करने के लिए जाते हैं और 'राधे-राधे' का दुपट्टा देकर आ जाते हैं. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अन्य नेता उनसे खुश नहीं हैं. क्योंकि वे प्रधानमंत्री की उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे हैं. इसके लिए बीजेपी आलाकमान और प्रधानमंत्री ही जिम्मेदार हैं. क्योंकि उन्होंने जनता के वोट से चुने हुए विधायकों की राय से मुख्यमंत्री नहीं बनाया. बल्कि पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया है.
पढ़ें: विवाद में भाजपा की 'जनसुनवाई': आम लोगों के लिए नो एंट्री, सिर्फ कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी बात
9 दिसंबर को जयपुर आएंगे केसी वेणुगोपाल: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान को लेकर दिल्ली में 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रव्यापी रैली की तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल 9 दिसंबर को जयपुर दौरे पर आ रहे हैं. जहां पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करके तैयारी की समीक्षा करेंगे. उन्होंने कहा कि हमने ब्लॉक, मंडल स्तर पर अधिकांश बैठकर कर ली है और 7 दिसंबर तक हम तमाम जगहों पर बैठक कर लेंगे. उन्होंने कहा कि 4 और 5 दिसंबर को मैं स्वयं भी सभी जिलाध्यक्षों से बात करके तैयारी का फीडबैक लूंगा. राजस्थान से 50 हजार कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे.